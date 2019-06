Bourse de Wall Street : A Wall Street, le Dow Jones finit stable, le Nasdaq perd 1,66%

3 juin (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé lundi une séance dominée par la baisse des poids lourds du numérique et d'internet après des informations sur la volonté de la justice et des autorités de la concurrence aux Etats-Unis d'enquêter sur leurs pratiques commerciales.

L'indice Dow Jones, qui a oscillé entre hausse et baisse tout au long de la journée a terminé sur un gain de 4,74 points, soit 0,02%, à 24.819,78.

Le S&P-500, plus large, a cédé 7,75 points, soit 0,28%, à 2.744,31 et le Nasdaq Composite a reculé de 123,97 points (-1,66%) à 7.329,18.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)