A Wall Street, le Dow Jones repart à la baisse après trois séances de hausse

New York (awp/afp) - La Bourse de New York ouvrait nettement dans le rouge vendredi dans un marché toujours fragilisé par la crise du coronavirus: le Dow Jones, qui restait sur trois hausses consécutives, baissait de 3,64% et le Nasdaq perdait 2,90%.

Wall Street avait grimpé jeudi malgré la hausse record du nombre de demandeurs d'allocations chômage aux Etats-Unis et après le vote au Sénat d'un plan de relance de l'économie américaine pour faire face au conséquences de la pandémie: le Dow Jones avait pris 6,38% et le Nasdaq 5,60%.

afp/rp