New York (awp/afp) - L'indice vedette de Wall Street est passé dans le rouge peu après l'ouverture mardi et est repassé sous la barre symbolique des 20.000 points, ne parvenant pas à rebondir au lendemain de sa plus lourde chute en plus de trente ans.

Vers 14H00 GMT, le Dow Jones Industrial Average reculait de 1,46% à 19.894,13 points après s'être déjà effondré la veille de 12,9%.

jum/sl