Bourse de Wall Street : A Wall Street, le Dow Jones touché de plein fouet par la Chine et le Brexit

New York (awp/afp) - L'indice vedette de la Bourse de New York, affecté par les inquiétudes sur les relations commerciales sino-américaines et des turbulences de diverses natures en Europe, Brexit en tête, creusait ses pertes en cours de séance lundi.

Le Dow Jones Industrial Average a vers 16H03 GMT temporairement perdu plus de 2% avant de se ressaisir un peu. Il cédait vers 16H20 GMT 1,92% à 23.920,50 points.

L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, reculait de 1,06% et l'indice élargi S&P 500 de 1,69%.

"Le plus grand souci des marchés actuellement est lié aux relations commerciales avec la Chine", a commenté Art Hogan de B. Riley FBR.

Particulièrement sensibles à tout soubresaut pouvant affecter les difficiles tractations commerciales entre Washington et Pékin, les investisseurs s'inquiétaient notamment lundi d'une décision judiciaire chinoise interdisant la vente de certains modèles d'iPhone dans le pays.

"Cela ressemble fort à une mesure de rétorsion" après l'arrestation la semaine dernière au Canada de la directrice financière du groupe chinois Huawei, à la demande d'un juge américain, a relevé M. Hogan.

En plus des craintes d'un enlisement des négociations sino-américaines en raison notamment de ces affaires judiciaires, "le Brexit n'aide pas", a-t-il noté.

Le Dow Jones, qui évoluait déjà dans le rouge, est de fait passé sous la barre des 2% de pertes quelques minutes après l'annonce par la Première ministre britannique Theresa May d'un report du vote sur l'accord de Brexit, initialement prévu mardi.

A l'instar des difficiles discussions sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, "l'Europe peine à se débarrasser de certaines problématiques comme les manifestations dans les rues de Paris et les querelles sur le budget italien", a souligné M. Hogan.

"Combinés, tous ces éléments reflètent une image pas forcément positive pour la croissance mondiale", a-t-il conclu.

Sur le marché obligataire, les taux reculaient: celui sur la dette à 10 ans des États-Unis évoluait à 2,828%, contre 2,845% vendredi à la clôture, et celui à 30 ans à 3,111%, contre 3,140% à la précédente fermeture.

jum/alb/bh