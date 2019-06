Bourse de Wall Street : A Wall Street, le Dow gagne 1,35%, le Nasdaq 1,39%

18 juin (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mardi après l'annonce de la reprise des discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine en préambule à une rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping, une nouvelle qui s'ajoute à l'espoir d'un assouplissement de la politique monétaire américaine.

L'indice Dow Jones a gagné 353,28 points, soit 1,35%, à 26.465,81.

Le S&P-500, plus large, a pris 28,08 points, soit 0,97%, à 2.917,75.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 109,06 points (+1,39%) à 7.954,08.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)