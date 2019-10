Bourse de Wall Street : A Wall Street, le Dow perd 1,32%, le Nasdaq lâche 1,15%

NEW YORK, 1er octobre - La Bourse de New York a fini en baisse mardi soir, tirée vers le bas par la publication de l'indice ISM de l'activité manufacturière en septembre, au plus bas depuis près de dix ans.

L'indice Dow Jones a perdu 354,61 points, soit 1,32%, à 26.562,22.

Le S&P-500, plus large, cède 37,39 points, ou 1,26%, à 2.939,35.

Le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, lâche 92,38 points, soit 1,15%, à 7.906,96.

Wall Street, qui avait ouvert en hausse, a basculé dans le rouge après la publication de l'indice ISM qui a montré que la contraction de l'activité manufacturière s'était contractée en septembre aux Etats-Unis à son niveau le plus faible depuis près de dix ans dans un contexte de détérioration de la conjoncture économique et de tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

(Rédaction de New York Henri-Pierre André pour le service français)