L'indice Dow Jones a perdu 767,13 points, soit 2,9%, à 25.717,88, au plus bas depuis le 6 juin.

Le S&P-500, plus large, a cédé 87,29 points, soit 2,98%, à 2.844,76 et accuse désormais six séances consécutives de baisse.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 279,54 points (-3,49%) à 7.724,53.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)