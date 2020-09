A Wall Street, le Nasdaq chute de plus de 5% à la mi-séance

New York (awp/afp) - La Bourse de New York accentuait ses pertes jeudi à la mi-séance, particulièrement plombée par le vif repli des grandes valeurs technologiques, dont Apple, le groupe qui vaut le plus cher à Wall Street, Amazon et Facebook.

Vers 17H05 GMT, le Nasdaq, indice à forte coloration technologique de la place new-yorkaise, dégringolait de 5,01% à 11.452,83 points, le Dow Jones abandonnait 2,77% à 28.295,51 points et l'indice élargi S&P 500 reculait de 3,58% à 3.452,55 points.

dho/juj/pcm