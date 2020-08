A Wall Street, le S&P500 efface le coronavirus

Il y a six mois, les marchés voyaient encore le coronavirus comme un épiphénomène. C'était avant que les indices ne perdent plus de 30% en un mois, du 20 février au 23 mars. Qui aurait parié que certains d'entre eux renoueraient avec leurs pics à la mi-août ? Pas grand-monde. C'est pourtant ce qui est en train de se produire, en dépit du contexte que l'on connaît. Les garanties apportées par les Etats et les banques centrales ont regonflé la confiance des investisseurs en un temps record. Le retour d'expérience du chaos de 2008 a permis de déclencher une réponse rapide et concertée, qui reste le principal catalyseur de la bonne tenue des marchés.

J'évoque souvent dans cette chronique les inconnues qui persistent et les questions laissées de côté. Manifestement, il faut les laisser dans les cartons pour le moment. Finalement, l'optimisme est contagieux et plus personne ne se préoccupe des milliards de dépenses de soutien annoncées çà et là, alors qu'un léger dérapage budgétaire était suffisant en 2019 pour mettre un pays au ban de la finance internationale. Il pourrait même y avoir d'autres coups d'accélérateur, comme un accord entre Républicains et Démocrates sur la relance américaine, ou des avancées positives à la rentrée sur les phases III menées avec les vaccins Covid-19. En revanche, on peut nourrir davantage de doutes sur l'issue des discussions commerciales entre Américains et Chinois, le fil rouge de la présidence Trump. En attendant, jusqu'ici, tout va bien.

Les indicateurs avancés sont hésitants ce matin, avec un léger biais baissier.

Les temps forts économiques du jour

Les chiffres de l'inflation allemande de juillet (8h00) et les inscriptions hebdomadaires au chômage sont programmés aujourd'hui.

L'euro a repris un peu d'altitude à 1,1807 USD. L'once d'or se reprend péniblement après des dégagements importants, à 1930 USD. Le pétrole fait toujours du surplace, à 42,59 USD le WTI et à 45,33 USD le Brent. La dette publique américaine affiche un rendement de 0,66% sur 10 ans. Le Bitcoin est stable à 11 600 USD.

Les principaux changements de recommandations

ALK-Abello : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 1840 à 1910 DKK.

ASOS : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 4100 à 5000 GBp.

Avast : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 648 à 685 GBp.

Bechtle : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 122 à 159 EUR. DZ Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 146 à 162 EUR.

BMW : AlphaValue reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 62,90 à 66,30 EUR.

Bunzl : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 2000 à 2900 GBp.

Crédit Agricole : AlphaValue reste à alléger avec un objectif de cours relevé de 7,93 à 8,75 EUR.

Eni SpA : LBBW passe d'acheter à conserver en visant 9,50 EUR.

Idorsia : Goldman Sachs réduit de 31 à 27 CHF son objectif de cours.

Leoni : LBBW passe de conserver à vendre en visant 4,80 EUR.

Lonza : Credit Suisse relève son objectif de cours de 400 à 600 CHF.

Natixis : Barclays passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 3,40 EUR.

Petrofac : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 190 à 200 GBp.

Salzgitter : J.P. Morgan reste à souspondérer avec un objectif de cours ajusté de 10 à 10,50 EUR.

Siemens Gamesa : Berenberg démarre le suivi à conserver en visant 23,50 EUR.

Softcat : Berenberg passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 1100 à 1250 GBp.

Vestas : Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 1050 DKK.

L’actualité des sociétés

En France

Les États-Unis ont maintenu leurs surtaxes aéronautiques de 15% visant les produits européens, au grand dam d'Airbus. Mediaset a confirmé que la porte est ouverte pour des négociations avec Vivendi, afin de solder leur contentieux. Le syndicat de pilotes SNPL a voté en faveur du plan de réorganisation du réseau domestique français d'Air France-KLM, qui passe notamment par le transfert de certaines rotations à Transavia. Noxxon présentera des données de phase I/II sur NOX-A12 lors de l'ESMO 2020. Les fonds Isatis Capital détiennent environ 33% du capital de Makheia après une conversion de créances. Auplata Mining Group annonce la prolongation de la durée de validité du permis d’exploitation de Dorlin. Calliditas a signé un accord en vue de prendre 62,7% du capital de Genkyotex à 2,80 EUR l'action, avec une offre publique à suivre sur les minoritaires.

Dans le monde

Résultats d'entreprises

Carlsberg : le brasseur danois s'attend à une contraction organique de 10 à 15% de son chiffre d'affaires 2020, a-t-il annoncé en marge de la publication de ses résultats trimestriels.

Cisco : les résultats du second trimestre sont meilleurs que prévu, mais les prévisions sont jugées décevantes, si bien que le titre perd plus de 6% hors séance.

Deutsche Telekom : les bénéfices se sont contractés au second trimestre, à cause des coûts de rapprochement entre T-mobile US et Sprint. L'opérateur allemand a ajusté en hausse ses anticipations annuelles pour tenir compte de cette intégration.

Lyft : le chiffre d'affaires du second trimestre légèrement supérieur aux attentes, ce qui n'entraîne guère de réaction au niveau de l'action.

Swisscom : l'opérateur suisse a enregistré une légère contraction de ses résultats au premier semestre, mais continue de miser sur un Ebitda d'environ 4,3 MdsCHF en 2020, tandis que son chiffre d'affaires sera plus proche de 11 MdsCHF que des 11,1 MdsCHF attendus. Pour donner de la visibilité, le management estime qu'il sera en mesure de proposer un dividende de 22 CHF au titre de l'exercice 2020.

Swiss Life : le bénéfice net recule de 13% à 533 MCHF au terme du premier semestre. Les primes encaissées baissent de 17% à 11,6 MdsCHF. Le management estime être en ligne avec ses projections 2021.

ThyssenKrupp : le groupe a encaissé une perte opérationnelle de 679 M€ au cours du trimestre écoulé, le 3e de son exercice, mais voit des signes de stabilisation.

Microsoft lancera le 10 septembre un nouveau Smartphone à double écran, le Surface Duo. Le directeur général d'Uber, Dara Khosrowshahi, n'exclut pas une fermeture de son service de VTC en Californie après la décision de justice reconnaissant à ses chauffeurs le statut de salarié. Le Wall Street Journal a appris que Goldman Sachs et Barclays lorgnent les cartes de crédit de General Motors. Deutsche Börse veut se débarrasser de Wirecard, encombrant dernier entrant dans le DAX, sans doute au profit de Delivery Hero. Aux dernières rumeurs, le conglomérat indien Reliance discuterait avec ByteDance d'une entrée au capital de Tik-Tok.

Palantir pourrait entrer en bourse par cotation directe à la fin du mois de septembre. Un bloc de 17 millions d'actions Altice USA a fait l'objet d'un placement privé.

Ça publie. China Mobile, Deutsche Telekom, Netease, Applied Materials, Zurich Insurance, Mitsubishi Corporation, Swisscom, RWE, Carlsberg, Straumann…

