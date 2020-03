A Wall Street, le pire trimestre depuis 1987 pour le Dow Jones

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé dans le rouge mardi le pire trimestre depuis 1987 pour le Dow Jones et depuis 2008 pour le S&P 500, alors que la pandémie de coronavirus continue de hanter les investisseurs.

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones Industrial Average a cédé 1,84% pour finir à 21.917,16 points, le Nasdaq a reculé de 0,95% à 7.700,10 points et le S&P 500 a baissé de 1,60% à 2.584,69 points.

Le Dow Jones s'affiche en baisse de 23% depuis le début de l'année et le S&P 500 de 20%.

afp/rp