New York (awp/afp) - La Bourse de New York effaçait une partie de ses pertes jeudi à la mi-séance, réagissant à la décision de la Réserve fédérale d'injecter 1500 milliards de dollars de plus sur le marché monétaire pour répondre à l'impact économique du coronavirus.

Aux alentours de 17H10 GMT, le Dow Jones, qui a chuté de plus de 9% en séance, était en repli de 4,71%, pendant que le Nasdaq, à forte coloration technologique, perdait 4,45%.

afp/buc