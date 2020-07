A Wall Street, recul pour le Dow Jones, record pour le Nasdaq

New York (awp/afp) - Les grands indices de la Bourse de New York ont connu des fortunes diverses mercredi, le Dow Jones Industrial Average faisant une pause après un début de semaine en trombe et le Nasdaq atteignant un nouveau record.

Son indice vedette, le Dow Jones, a cédé 0,30% à 25.734,97 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a pris 0,95% à 10.154,63 points et l'indice élargi S&P 500 est monté de 0,50% à 3.115,86 points.

Les acteurs du marché ont pris connaissance en début de journée d'un rapport de la firme de service aux entreprises ADP selon lequel 2,4 millions d'emplois privés ont été créés en juin aux Etats-Unis.

Ce chiffre est inférieur aux attentes (+3,75 millions) et en baisse par rapport au mois précédent après la révision à la hausse des données du mois de mai (+3,07 millions contre -2,7 millions précédemment).

Par ailleurs, l'activité du secteur manufacturier aux Etats-Unis s'est nettement redressée en juin, après avoir plongé à cause de la pandémie, selon l'indice des directeurs d'achats de l'association ISM.

Sur le front sanitaire, le laboratoire pharmaceutique américain Pfizer a publié des résultats encourageants d'un essai clinique de phase précoce sur un vaccin contre le coronavirus.

Le titre du groupe est monté de 3,18%.

Dans les minutes de sa dernière réunion monétaire, la Réserve fédérale a quant à elle de nouveau laissé entendre que la reprise de l'économie américaine prendrait du temps.

"C'est ce qui a restreint quelque peu le marché", note Peter Cardillo de Spartan Capital Securities, qui rappelle que la poussée des cas de contaminations au coronavirus dans de nombreux Etats américains est le principal motif d'inquiétude pour les investisseurs.

"Nous observons des niveaux difficiles à justifier étant donné les possibles conséquences économiques", abonde Chris Low de FHN Financial.

"Mais il est aussi compliqué de parier contre ce marché", précise l'expert.

La veille, Wall Street avait achevé son meilleur trimestre en plus de deux décennies.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine montait, s'établissant à 0,6709% vers 20H40 GMT contre 0,6561% mardi soir.

Nouvelle borne pour Tesla

Parmi les valeurs du jours, Tesla est monté de 3,69%, son action s'établissant au niveau record de 1.119,63 dollars. Le constructeur de véhicules électriques haut de gamme a franchi un nouveau cap en devenant officiellement l'entreprise la plus chère en Bourse du secteur automobile mondial, avec une valeur de plus de 207 milliards de dollars, dépassant le japonais Toyota.

Le titre de FedEx a bondi de 11,72%. Le spécialiste du transport de marchandises a fait part de résultats trimestriels bien meilleurs que prévu et annoncé que malgré l'impact du Covid-19 sur son activité, la réouverture progressive de l'économie mondiale lui serait bénéfique.

Constellation Brands, la maison mère des bières Corona et d'autres marques d'alcool, a grimpé de 6,25% après avoir affiché un bilan de santé rassurant, faisant notamment état d'un retour à la normale pour sa production de bière au Mexique.

L'entreprise a par ailleurs annoncé l'acquisition de la plateforme numérique de vente de vin Empathy Wines. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.

La chaîne de grands magasins Macy's a chuté (-4,36%) après avoir annoncé une perte de plus de 2 dollars par action au premier trimestre, une baisse conforme aux données préliminaires fournies début juin par l'entreprise.

afp/rp