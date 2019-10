Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

« A court terme, nous conservons un positionnement neutre à l’égard des actions ». C’est en résumé ce qu’explique Wen-Wen Lindroth, stratégiste en chef cross asset chez Fidelity International, dans le rapport « Perspectives d’investissement » portant sur le quatrième trimestre 2019. Ce point de vue repose sur une croissance plus lente mais se stabilisant. L’experte se dit toutefois vigilante en ce qui concerne les bénéfices en 2020 compte tenu de leurs récentes révisions à la baisse.Wen-Wen Lindroth privilégie la " qualité à un prix raisonnable " et conserve un biais en faveur du style croissance plutôt que des entreprises " value " dans un environnement économique peu porteur.