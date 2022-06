À l'approche de l'échéance, les pays peinent à se mettre d'accord sur la protection de la nature

"Nous ne pouvons pas nous permettre de passer des heures à discuter d'une ligne de texte", a déclaré à Reuters Basile van Havre, l'un des deux coprésidents des négociations.

Les négociations doivent se terminer dimanche, le projet d'accord devant être adopté en décembre par les gouvernements lors d'un sommet clé sur la biodiversité, appelé "COP15".

Mais "au rythme actuel, il ne sera pas possible d'avoir un texte [prêt] pour la COP15", a déclaré le coprésident Francis Ogwal lors d'une séance plénière vendredi.

Bien que les délégués se soient précédemment réunis à Genève pour terminer la rédaction du "cadre mondial pour la biodiversité post-2020", ils n'ont pas réussi à finaliser le texte pour son adoption lors de la COP15.

Au lieu de cela, ils se sont arrangés pour se réunir à nouveau au Kenya, mais les négociations de Nairobi menacent maintenant d'être une répétition des échecs passés.

Les progrès sont "très lents et non significatifs", a déclaré Ogwal, soulignant la nécessité d'un compromis sur les détails des 21 objectifs de protection de la biodiversité. Ceux-ci vont de la conservation par les pays de 30 % de leur territoire à la réduction des subventions agricoles néfastes.

Les espèces animales et végétales disparaissent actuellement à un rythme jamais vu depuis 10 millions d'années. Les scientifiques affirment que nous vivons un sixième événement d'extinction massive, provoqué par la consommation humaine.

"Pour certaines parties, il semble s'agir de manœuvres dilatoires intentionnelles", a déclaré Brian O'Donnell, directeur de l'organisation de conservation à but non lucratif Campaign for Nature, "d'autres font des efforts concertés pour tenter d'améliorer le texte. Cependant, lorsque vous avez plus de 190 pays qui essaient chacun d'utiliser leur propre formulation, cela devient incroyablement lourd."

Le Brésil a été accusé de bloquer intentionnellement les négociations sur la réforme des systèmes alimentaires, en "introduisant des propositions de dernière minute et en diluant l'ambition", a déclaré Marco Lambertini, directeur général de World Wildlife Fund International.

Les pourparlers ont également été déraillés par des délégations cherchant à ajouter pas moins de quatre nouveaux objectifs, dont un sur la biodiversité et la santé.

"Ce n'est pas le moment d'ajouter de nouveaux objectifs", a déclaré en plénière un représentant de la Chine, qui assure la présidence de la COP.