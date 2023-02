À l'approche des élections au Nigeria, les habitants font des réserves de nourriture et de produits de première nécessité

Les pénuries d'argent et de carburant et le taux d'inflation le plus élevé depuis près de deux décennies ont laissé les Nigérians frustrés par le gouvernement du Président Muhammadu Buhari, qui n'est pas sur le bulletin de vote après avoir servi le maximum de deux mandats présidentiels.

"Nous ne savons pas quel sera le résultat de l'élection, c'est pourquoi vous voyez tout le monde essayer de venir acheter quelques articles", a déclaré le vendeur de pommes de terre Auwal Usman Ahmed en triant ses marchandises au marché Yan Kaba dans la ville de Kano, capitale de l'État du même nom.

Lors des élections précédentes, la violence a éclaté à Kano, un État largement musulman, après l'annonce des résultats.

Les entreprises et les marchés ferment traditionnellement le jour du vote au Nigeria et les agences de sécurité du pays ont annoncé des restrictions sur la circulation des véhicules de 12 heures (2300 GMT vendredi) à 18 heures (1700 GMT) samedi, en disant qu'il s'agit d'une mesure pour assurer la sécurité.

Esther David, une employée du gouvernement à Kano, a déclaré qu'elle avait fait des réserves, mais qu'elle était confiante que ses prières empêcheraient une flambée de violence.

L'insécurité généralisée est une préoccupation majeure pour les électeurs, bien que l'armée et la police aient promis une élection pacifique.

Dans l'État d'Anambra, au sud-est du pays, où la violence des séparatistes et des gangs a tué des dizaines de personnes cette année, l'infirmière Norah Ejike a déclaré qu'elle s'inquiétait de la violence post-électorale.

Ejike, 22 ans, faisait partie des acheteurs de dernière minute avant la fermeture des marchés à Awka, la capitale de l'Anambra, mais n'a pas pu acheter ce qu'elle voulait. Bien qu'elle ait eu de l'argent sur son compte bancaire et une carte bancaire, les vendeurs du marché ont exigé un paiement en espèces, qui se fait rare depuis que la banque centrale a retiré de la circulation les anciens billets en naira.

"La meilleure chance est de faire ses achats maintenant", a-t-elle déclaré. "Nous nous en remettons aux mains de Dieu, même si nous savons qu'il y aura certainement des tueries."