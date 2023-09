Les habitants de Chlaba affirment que de grands groupes de migrants clandestins traversent quotidiennement leur petit village frontalier du sud de la Slovaquie depuis quelques semaines, après avoir traversé à gué une rivière locale ou franchi un pont ferroviaire en provenance de la Hongrie voisine.

Les migrants arrivent le plus souvent de nuit et n'ont pas l'intention de rester longtemps, leur destination finale étant généralement l'Allemagne, mais cette recrudescence a suscité l'inquiétude et des appels en faveur d'un renforcement des contrôles aux frontières de la Slovaquie, qui se prépare à des élections le 30 septembre.

"Ils ne veulent ni vivre ni travailler ici, ils sont en transit, ils se dépêchent de passer comme ils peuvent", a déclaré Jozsef Barta, 70 ans.

Bien qu'il n'ait eu connaissance d'aucun incident criminel impliquant des migrants, il a ajouté : "Les gens ont peur de marcher dans la rue".

Renata Gregusova, gérante d'un magasin d'alimentation où les migrants passent souvent, explique qu'ils demandent aux habitants d'appeler la police et s'assoient au bord de la route, en attendant que le fourgon de police les emmène dans un centre de détention. Là, en vertu d'une loi slovaque, ils peuvent obtenir un document enregistrant leur entrée dans l'Union européenne.

"D'une manière ou d'une autre, ce (flux) devrait être limité... Il faudrait vérifier s'ils ont vraiment été forcés de fuir leur pays", a-t-elle déclaré.

Environ trois quarts des Slovaques souhaitent que le prochain gouvernement renforce les règles contre l'immigration clandestine, selon un sondage réalisé ce mois-ci par l'agence AKO.

MESURES DE SÉCURITÉ

Le parti SMER-SSD de l'ancien premier ministre Robert Fico, qui fait campagne sur un programme anti-immigration, a exhorté le gouvernement intérimaire de la Slovaquie à suspendre les règles d'ouverture des frontières de l'espace Schengen et à rétablir les contrôles de passeports à la frontière hongroise.

"Le gouvernement laisse entrer tous les migrants illégaux. Nous ne savons rien d'eux, ils n'ont aucun document, ils inventent des noms, des dates de naissance, mais le gouvernement leur permet de rester ici", a déclaré M. Fico lors d'une conférence de presse mardi.

Les sondages d'opinion placent le parti de M. Fico en tête avec environ 20 % de soutien, devant son principal rival, le parti libéral Progresivne Slovensko, mais aucun parti ne devrait remporter une majorité parlementaire globale.

Le gouvernement slovaque affirme qu'il est virtuellement impossible de sceller la frontière de 655 km avec la Hongrie, bien que le premier ministre intérimaire Ludovit Odor ait récemment envoyé jusqu'à 500 soldats pour aider la police à patrouiller la frontière et à maintenir l'ordre.

Le week-end dernier, M. Odor a visité le poste-frontière de Chlaba-Ipolydamasd, qui enregistre le deuxième taux le plus élevé de détention de migrants (environ 2 000 cette année), et a déclaré que la police s'efforçait d'accroître le sentiment de sécurité dans les villages locaux.

Le nombre d'immigrés clandestins détenus en Slovaquie a été multiplié par neuf par rapport à l'année dernière, pour atteindre plus de 27 000 depuis le début de l'année, selon le ministère de l'intérieur du pays.

La police a dissuadé Reuters d'essayer de parler à un groupe de migrants qu'elle venait d'arrêter, mais la popularité croissante de cet itinéraire vers l'Europe occidentale semble liée à la loi slovaque qui permet aux Syriens et aux Afghans - considérés comme des réfugiés fuyant la guerre - de s'enregistrer.

Selon les experts, cela leur donne une certaine assurance qu'ils ne peuvent pas être expulsés de l'UE. Ils quittent alors généralement leurs centres de détention et continuent vers l'ouest, via la Slovaquie et la République tchèque, jusqu'à l'Allemagne.

"Pour les autorités slovaques, il s'agit d'une question administrative, mais cela vaut la peine pour les migrants de se détourner de leur itinéraire habituel et de s'arrêter en Slovaquie", a déclaré Marian Cehelnik, qui s'occupe des migrations à l'ONG People in Need.

FRONTIÈRES POREUSES

Les migrants, principalement des jeunes hommes originaires du Moyen-Orient et d'Afghanistan, sont pour la plupart arrivés par la route dite des Balkans, entrant en Hongrie depuis la Serbie malgré la clôture en acier que le Premier ministre hongrois Viktor Orban a fait construire après la crise migratoire de 2015 qui a secoué l'Europe.

Les données de la police hongroise ont également montré une augmentation des passages illégaux de migrants à la frontière sud de la Hongrie avec la Serbie au cours des dernières semaines, d'où ils se dirigent vers la Slovaquie ou l'Autriche.

"Malgré les efforts de la Hongrie, certains migrants échappent à la défense des frontières et traversent le territoire hongrois pour se rendre dans d'autres pays d'Europe", a déclaré à Reuters un porte-parole du gouvernement dans un communiqué envoyé par courriel.

La Hongrie repousse les migrants vers la Serbie, qui ne fait pas partie de l'UE, mais ils tentent à plusieurs reprises d'escalader ou de franchir la clôture, et nombre d'entre eux y parviennent avec l'aide de bandes de passeurs qui les transportent ensuite vers le nord, jusqu'à la frontière avec la Slovaquie.

Les patrouilles de police slovaques aident leurs collègues hongrois à attraper les passeurs, mais cela n'a guère d'effet dissuasif.

Le gouvernement d'Orban, invoquant des prisons surpeuplées et le manque d'aide financière de l'UE, a libéré plus de 1 500 ressortissants étrangers condamnés pour trafic de migrants depuis le mois d'avril.