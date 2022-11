À l'approche du Black Friday, les investisseurs se tournent vers les valeurs de consommation américaines

Les valeurs de consommation discrétionnaire, un groupe dont les membres vont d'Amazon.com Inc. au constructeur automobile Tesla Inc. en passant par le détaillant Target Corp., ont été malmenées par la flambée des prix, le secteur de la consommation discrétionnaire du S&P 500 ayant chuté de près de 33 % depuis le début de l'année, contre une baisse de près de 17 % pour l'indice général.

Pourtant, des données récentes ont montré des signes que l'inflation pourrait s'atténuer face à des dépenses de détail plus élevées que prévu, ce qui a suscité un optimisme prudent quant à la possibilité que l'économie évite une récession ou ne connaisse qu'un léger ralentissement. Selon les données de BofA Global Research, les investisseurs ont injecté un montant net de 1,05 milliard de dollars dans les valeurs de consommation discrétionnaire au cours de la semaine dernière, soit le sixième plus grand afflux hebdomadaire depuis 2008.

Le prochain Black Friday, le jour suivant les vacances de Thanksgiving aux États-Unis et traditionnellement l'un des plus grands jours de shopping de l'année, pourrait donner aux investisseurs un meilleur aperçu de la mesure dans laquelle les consommateurs ouvrent leur porte-monnaie.

"On se demande à quel point le consommateur est vraiment fort, ce sera donc une période de vacances délicate", a déclaré Edward Yruma, analyste chez Piper Sandler. "Tout le monde surveille la force du consommateur et jusqu'à présent, le consommateur a tenu bon." Yruma est optimiste quant aux détaillants Nordstrom Inc et Target. Il pense toutefois qu'il est peut-être trop tôt pour parier sur le secteur dans son ensemble, car l'inflation reste élevée par rapport aux normes historiques, tandis que de nombreuses personnes à Wall street craignent que le resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale n'entraîne une récession aux États-Unis. Certes, les valeurs de consommation ont eu plus que leur part de malheurs cette année. Les actions de Target ont plongé mardi après que la société a mis en garde contre des "changements dramatiques" dans le comportement des consommateurs qui nuisent à la demande. Amazon.com, le plus grand détaillant en ligne du monde, a déclaré le 27 octobre qu'il se préparait à un ralentissement de la croissance car "les budgets des gens sont serrés" en raison de l'inflation.

Les actions de ces sociétés sont en baisse de 29,6 % et 43,5 % depuis le début de l'année, respectivement. Bien que les ventes au détail aient été fortes en octobre, les données suggèrent que les défauts de paiement des prêts automobiles à risque augmentent et que les acheteurs à revenu élevé commencent à faire des concessions, ont déclaré les économistes de Morgan Stanley dans une note vendredi.

"Le consommateur a été un pilier de force cette année, mais comme les taux continuent d'augmenter et que le marché du travail ralentit, les consommateurs n'auront d'autre choix que de réduire leurs dépenses", ont écrit les économistes de la firme. Les analystes de la banque sous-pondèrent le secteur de la consommation discrétionnaire.

D'autres, cependant, voient des raisons de rester optimistes, même face à un éventuel ralentissement économique.

"Les craintes de récession sont tellement intégrées dans ce groupe", a déclaré Jim Paulsen, stratège en chef des investissements au Leuthold Group. "Si nous avons une légère récession ... ils se porteront très bien à partir de maintenant". Il parie que les actions des détaillants, des hôtels et des restaurants surpasseront le reste du secteur au cours de l'année à venir.

Les évaluations plus faibles de certaines sociétés peuvent également donner aux investisseurs une marge de manœuvre si l'économie ralentit, a déclaré Bobby Griffin, analyste chez Raymond James. Sa société a un fort "achat" sur les actions de Home Depot Inc, qui se négocient avec une décote de 15 % par rapport à leur multiple historique de cours-bénéfices à terme.

"Nous avons eu cette crainte de l'inflation toute l'année et le consommateur a plutôt bien résisté jusqu'à présent", a-t-il déclaré.

Dans le même temps, les signes de vigueur des consommateurs pourraient également constituer un signal d'alarme pour la Fed, qui lutte contre l'inflation, renforçant ainsi les arguments en faveur de la banque centrale pour poursuivre le resserrement de la politique monétaire qui a mis les marchés sous pression et réduit l'appétit pour le risque cette année.

Chris Zaccarelli, responsable des investissements pour Independent Advisor Alliance, pense que les signes indiquant que les consommateurs ne sont pas affectés par la hausse des taux pourraient conduire à un pic plus élevé que prévu dans le cycle de hausse des taux de la Fed.

"Nous sommes sceptiques quant au fait que le pire est derrière nous", a-t-il déclaré.