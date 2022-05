À l'intérieur d'un hôpital ukrainien où les médecins travaillent pendant que les roquettes tombent

Par Jorge Silva et Ivan Lubysh-Kirdey

BAKHMUT, Ukraine (Reuters) - L'hôpital de la petite ville ukrainienne de Bakhmut n'a jamais été destiné à recevoir des files d'ambulances ramenant les blessés et les traumatisés de la ligne de front du plus grand champ de bataille d'Europe.

Les ambulanciers bénévoles ne s'attendaient pas non plus, il y a quatre mois, à faire la navette vers la ligne de front d'une bataille de chars brutale, à portée de voix des roquettes et des bombardements.

"Je n'ai jamais vu autant de tragédie humaine. Des souffrances absolument inutiles", a déclaré Elena Bulakhtina, une infirmière canadienne d'origine russe qui a rejoint le premier hôpital mobile volontaire de Pirogov, un groupe de professionnels de la santé civils qui se consacre à la fourniture de soins médicaux sur la ligne de front.

Le principal travail de l'hôpital consiste désormais à "stabiliser" les blessés de la zone de combat autour de la ville de Popasna, dans la région de Louhansk, afin qu'ils puissent être transférés vers des hôpitaux plus importants dans l'ouest de l'Ukraine, plus éloignés de la bataille principale.

"Tout Russe qui peut faire quelque chose de concret pour aider l'Ukraine, et pas seulement rester assis sur Facebook ... devrait faire quelque chose", a-t-elle déclaré.

Le passeport canadien de Bulakhtina lui permet d'entrer en Ukraine, ce qui lui serait interdit en tant que ressortissante russe.

Son patron, Svitlana Druzenko, a déclaré : "Lorsque la guerre venait de commencer, je me demandais quelles victimes elle ferait. Et maintenant, je vois que le nombre de victimes est tout simplement énorme ... Les gens meurent - et ce, dans toutes les villes."

L'ampleur d'une ligne de front qui s'étend sur des centaines de kilomètres a mis les ressources de l'Ukraine à rude épreuve.

Certaines des ambulances qui arrivent à l'hôpital sont des ambulances allemandes ou polonaises d'occasion. À quelques mètres de l'entrée des urgences, une porte en bois servant de brancard gît couverte de sang séché.

"Nous venons de l'enfer", dit Igor, un soldat à l'air épuisé, couvert de boue, qui a rejoint les combats quelques jours après le début de l'invasion en février. Il fait partie d'un groupe de soldats diagnostiqués avec un shell-shock, ou trouble de stress post-traumatique, qui attendent à l'hôpital d'être évacués.

"Ils nous ont attaqués avec tout - artillerie, avions - il y avait des bombardements partout, jour et nuit", a-t-il dit. "Nous avons participé à la bataille pendant près de six jours. Popasna est complètement détruite."

La Russie a envoyé des dizaines de milliers de soldats en Ukraine le 24 février dans ce qu'elle a appelé "une opération spéciale" pour démilitariser et "dénazifier" son voisin du sud. L'Ukraine et ses alliés rejettent cette initiative comme un prétexte sans fondement pour une guerre de conquête.

Alessandro, un autre membre du groupe de soldats, profite de l'attente pour un chat vidéo avec sa petite-fille, qui a réussi à fuir en Pologne. "Ma famille est en sécurité là-bas pendant que nous traversons cette épreuve".

Une ambulance doit évacuer deux combattants dans un espace qui ne peut normalement accueillir qu'un seul patient. L'un d'eux est blessé par un éclat d'obus à la colonne vertébrale. Les médecins disent que sa vie n'est pas en danger, mais qu'il pourrait perdre l'usage de ses bras et de ses jambes.

À environ 70 km (44 miles) au nord-ouest de Bakhmut, Aleksandra Pohranychna, une volontaire de 20 ans, n'a même pas d'ambulance.

Elle est la seule auxiliaire médicale de son unité et attend dans la ville de Sviatohirsk que les soldats l'emmènent au front ou lui amènent les blessés.

"J'ai décidé de m'engager et d'aider", dit-elle. "Nous devons le faire."

Son père, de retour à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, lui a donné de l'argent pour acheter un équipement de protection individuelle - mais sa mère a cessé de lui parler.

Sur son bras, elle a un tatouage des armoiries ukrainiennes avec une citation de la poétesse ukrainienne Lesya Ukrainka.

On y lit : "J'ai dans mon cœur quelque chose qui ne mourra jamais".

(Cette histoire, dans le troisième paragraphe, corrige "paramedics" en "civilian healthcare professionals")