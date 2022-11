À la COP27, des manifestants dans l'enceinte de l'ONU réclament un financement pour le climat

Aucune n'a duré plus de quelques heures, et certaines se sont séparées après moins d'une heure. Elles se tenaient toutes dans des zones sous la responsabilité de l'ONU pendant les deux semaines du sommet international.

"Il n'y a plus de temps pour continuer à venir à ces COP comme un exercice, lorsque les parties viennent dans leurs jets privés et sont sponsorisées par Coca-Cola, etc., et que nous faisons toute une danse autour d'une question si critique et si urgente", a déclaré Zukiswa White, 29 ans, une militante sud-africaine pour l'égalité des sexes dans la politique climatique.

Elle et une cinquantaine d'autres personnes ont tenu un bref rassemblement dans une zone extérieure du centre de conférence mercredi.

"Payez la compensation !" ont-ils crié, alors que les délégués se rassemblaient pour observer l'événement.

"Nous essayons de respecter l'organisation de la COP et les restrictions", a déclaré Mme White. "Nous voulons aussi faire comprendre qu'il s'agit d'un site pour un véritable engagement, et que si l'engagement doit être significatif et efficace, il faut aussi qu'on nous permette de faire ce que nous voulons."

Avant la conférence, les activistes craignaient que leurs voix ne soient limitées dans la station touristique hautement sécurisée d'Égypte, où les manifestations publiques sont effectivement interdites et où les activistes ont du mal à opérer légalement dans le cadre d'une vaste répression de la dissidence politique.

L'Égypte avait déclaré qu'elle autoriserait les protestations dans des zones confinées lors de la COP27.

M. White a déclaré que les groupes civiques avaient travaillé dur tout au long de l'année précédant le sommet pour s'assurer que son ordre du jour incluait la question de l'indemnisation des nations pauvres pour les pertes et les dommages déjà subis lors de catastrophes alimentées par le climat, comme les inondations ou les incendies de forêt.

"Cette année, nous partons du principe que le financement du climat n'est pas une question de charité ... mais plutôt une question d'équité et de justice, et que nous ne demandons plus, nous disons simplement : Il est temps de payer."

L'un des organisateurs a fait remarquer que les inondations provoquées par la pluie au Nigeria avaient fait des centaines de victimes ces derniers mois.

"Le fonds d'adaptation peut-il payer pour cela ? Le fonds d'adaptation peut-il payer pour les infrastructures détruites, ou les fermes qui ont été détruites, les moyens de subsistance des gens qui ont été détruits. Il ne peut pas payer pour cela", a déclaré John Baaki, directeur exécutif adjoint du Women's Environmental Programme.

La pression exercée par les nations en développement a contribué à mettre la question des paiements pour pertes et dommages à l'ordre du jour de la conférence pour la première fois dans les négociations climatiques de l'ONU.

Lors d'un autre petit rassemblement, une vingtaine de manifestants ont exigé la fin de l'utilisation des combustibles fossiles, en scandant : "Que voulons-nous ? La justice climatique ... quand la voulons-nous ? Maintenant ! Maintenant !"

Le jeune militant Lucky Abeng de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique a déclaré que le groupe voulait que les dirigeants mondiaux prennent au sérieux le programme de financement.

"Le financement de l'adaptation et aussi le financement du climat pour l'Afrique, ce n'est pas négociable", a-t-il déclaré. "Notre avenir en tant que jeunes est en jeu".

Plus tôt mercredi, à l'extérieur du lieu principal du sommet, dans la "zone verte" aménagée pour les expositions commerciales et les groupes de la société civile, 32 étudiants ont fait la queue devant les caméras tout en tenant des pancartes sur la façon dont le changement climatique détruit les récifs coralliens, qui sont une attraction clé à Sharm el-Sheikh, où se tient la conférence.