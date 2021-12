Bourse de Paris : A la Saint Roger, les marchés sont anesthésiés

Gros dilemme ce matin. D'un côté je dois bien raconter quelque chose alors qu'il ne se passe foutrement rien. Et de l'autre, je sais que "de tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent", comme le rappelait je crois Coluche. Alors, oui, je n'ai pas grand-chose à dire. Les indices boursiers européens chipotent autour de leurs sommets en se demandant si quelques investisseurs zélés leur donneront le coup de pouce nécessaire pour terminer l'année au plus haut. Aux Etats-Unis, les sauts de puce du S&P500 et du Dow Jones ont permis au premier de signer un 70e record de l'année et au second un 45e. Le dollar a mis 7% dans la vue à l'euro depuis le 1er janvier alors que le courant dominant pensait que le billet vert se ferait tailler des croupières. L'inflation promise est là, avec les hausses de taux qui iront avec, mais les rendements obligataires ont toujours du mal à suivre avec des taux réels toujours ancrés en territoire négatif. L'once d'or a perdu 100 USD en un an, pendant que le bitcoin bondissait de 63%. Et le coronavirus a provoqué 5,42 millions de décès officiels dans le monde depuis son irruption, funeste série en cours puisqu'un variant chasse l'autre.

Quand on a soi-même peu à dire faute d'actualité, la solution de facilité consiste soit à piocher dans une réserve des sujets bateaux de secours (les célèbres marronniers de la presse), soit à aller chiper à d'autres l'inspiration qui fait défaut. En fusionnant les deux techniques, je vous propose ce matin ma mini-cérémonie de récompenses de productions Zonebourse 2021 que vous prendrez je l'espère autant de plaisir à parcourir que nous en avons pris à les préparer :

Les marchés européens devraient ouvrir ce matin autour de l'équilibre. Tokyo clôture en baisse et se contente d'un gain de 5% sur l'année. La journée sera marquée par un entretien téléphonique prévu en soirée entre Joe Biden et Vladimir Poutine au sujet de la situation à la frontière ukrainienne. Dans le reste du monde, la Chine reste au centre de l'actualité pour plusieurs raisons. D'abord parce que Pékin a proféré de nouvelles menaces contre Taiwan et s'emploie à expliquer que la fermeture de facto du media d'opposition Stand News à Hong Kong n'est pas une atteinte à la liberté de la presse. Ensuite parce que les indices de Chine continentale terminent la séance en hausse sur des espoirs de nouvelles mesures de soutien à l'économie en plus des largesses actuelles de la banque centrale chinoise. Enfin à cause de la menace que fait planer le confinement de la ville de Xian, pour cause de coronavirus, sur l'approvisionnement en semiconducteurs. Micron et Samsung Electronics ont estimé que leurs productions respectives de puces DRAM et NAND pourraient souffrir de la situation. Une mauvaise nouvelle évidemment pour une industrie qui ne parvient toujours pas à rattraper le décalage entre l'offre et la demande.

Finalement, il y a quand même un peu de grain à moudre dans l'actualité du jour.

Les temps forts économiques du jour

Les inscriptions hebdomadaires au chômage américain (14h30) et l'indice PMI de Chicago de décembre (15h45) sont au programme du jour.

L'euro recule légèrement à 1,1334 USD. L'once d'or s'installe pile à 1800 USD. Le baril progresse légèrement à 79,45 USD le Brent de Mer du Nord et à 76,81 USD le brut léger américain WTI. Le rendement de la dette américaine à 10 ans remonte de 6 points à 1,54%. Le bitcoin navigue autour de 46 800 USD.

Les principaux changements de recommandations

D'Amico : Kepler Cheuvreux reste à l'achat avec un objectif réduit de 0,14 à 0,13 EUR.

Volvo Car : DNB Markets passe d'acheter à conserver en visant 80 SEK.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Tikehau Capital aurait obtenu l'autorisation de faire coter un SPAC à Singapour, Pegasus Asia, avec la Financière Agache de Bernard Arnault (LVMH), a appris Bloomberg.

Icade finalise son plan de cession 2021 en vendant un immeuble de bureaux pour 45 M€ à Boulogne-Billancourt.

Noxxon émet un nouveau financement dilutif avec Atlas, pour un montant de 17 M€, afin de disposer de liquidités jusqu'à la fin 2022.

Bluelinea finalisera demain l'acquisition de Securitas Téléassistance, qui accroît de 80% sa base d'abonnés.

La Société Parisienne d'Apports en Capital (ex-Foncière Paris Nord), dont l'acronyme est opportunément SPAC, distribue des BSA gratuits à certains actionnaires.

Groupe SFIT signe des accords de distribution en Europe du Sud, au Royaume-Uni, en Scandinavie et au Canada.

Dans le monde

Annonces importantes (et autres)