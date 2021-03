À la conquête de nouveaux publics le Festival Jazz en Rafale – LIVE CAM réinvente l'expérience du jazz live en pleine pandémie mondiale

MONTRÉAL, 18 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avec des concerts qui s'étendent sur une période de quatre mois, dont deux lancements d’albums à venir : un du Jazzlab Orchestra « Loguslabusmuzikus » et un autre du pianiste François Bourassa « L'Impact du Silence », le Festival Jazz en Rafale – LIVE CAM contribue à l’évolution de l'expérience du concert. Ainsi, le festival se fait en synergie avec des professionnels créatifs mettant en vedette plusieurs grands jazzmen québécois. Tous les concerts sont diffusés en direct des Studios Piccolo à Montréal et disponibles par la suite en différé pour que tous puissent bénéficier d’un petit baume musical en cette période des plus isolantes de pandémie mondiale.



Disponibles sur demande jusqu'au 1er mai 2021 Artistes / groupes Manoel Vieira – Rhizome (lancement) – Effendi Benjamin Deschamps – Road-Trip – Boulev’art L’Auguste quartet – Exalta calma (lancement) – Effendi Yannick Rieu / Génération Quartet – Les Productions Yari Yves Léveillé – Souffle de liberté - Les Productions Yves Léveillé Jacques Kuba Séguin – Microcosme – Odd Sound CONCERTS À VENIR

Rediffusion disponible dans les 48h suivant le concert, jusqu'au 1er mai 2021 Artistes / groupes 27 mars à 20h (Heure de l’Est) Jazzlab Orchestra – Loguslabusmuzikus (avant-première exclusive) – Effendi 10 avril à 20h François Bourassa - L’Impact du Silence (lancement) – Effendi 24 avril à 20h Félix Stüssi / Super Nova 4 – Les Productions Félix Stüssi

Vue d’ensemble : Il s'agit de la 19e édition du Festival Jazz en Rafale, fondé par Alain Bédard, président d'Effendi Records. L'édition de cette année présente neuf concerts d'artistes québécois en LIVE et en différé entre janvier et mai 2021. Cette initiative coordonnée par le label Effendi se fait en collaboration avec les Studios Piccolo, MB Productions, Justin Toussaint, Pascal Milette et plusieurs producteurs indépendants : FamGroup, Boulev'art, Yari Productions, Odd Sound, Yves Léveillé Productions, Félix Stüssi Productions, le collectif Jazzlab et leurs artistes associés. « Nous sommes très heureux de présenter ce festival, en espérant offrir un peu de paix et de bonheur en cette période difficile. » - Alain Bédard, fondateur, président, Festival Jazz en Rafale et Effendi Records.

