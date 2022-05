À la frontière arctique de la Norvège avec la Russie, une ville gèle les liens avec son voisin oriental

L'une d'elles est la perspective que la Finlande voisine puisse rejoindre la Norvège au sein de l'OTAN, le président finlandais Sauli Niinisto devant déclarer jeudi qu'elle devrait demander à faire partie de l'alliance militaire.

Les entreprises d'ici cherchent à réduire leur dépendance à faire des affaires avec la Russie, même si la Norvège a fait quelques exceptions aux sanctions internationales.

Les résidents de Kirkenes peuvent passer en Russie avec un permis sans visa, tandis que les Russes peuvent venir travailler dans la région. Sur les 3 500 habitants de la ville, 400 sont des Russes. Il y a également une trentaine d'Ukrainiens.

Après l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février, "beaucoup ont ressenti du chagrin, de la colère, de la frustration", a déclaré Lene Norum Bergeng,

maire de la municipalité de Soer-Varanger qui comprend Kirkenes.

"Cela a été une période surréaliste. Nous avons vécu en paix pendant de nombreuses années et voilà que notre voisin entre en guerre avec l'un de ses voisins. Cela nous a tous affectés", a-t-elle déclaré depuis son bureau, situé sur la même place que le consulat russe.

Depuis Kirkenes, la frontière russe est à 15 minutes de route, tandis que celle de la Finlande est à 50 minutes. Toutes deux sont plus proches que la municipalité norvégienne voisine.

"C'est à la Finlande de décider si elle veut rejoindre l'OTAN", a déclaré Norum Bergeng. "S'ils le veulent, nous devrions les accueillir. Je suis très heureux que la Norvège fasse partie de l'OTAN."

VIVRE ENSEMBLE

Des panneaux de rue en norvégien et en russe ont été installés il y a des décennies pour accueillir les Russes. Une pétition circule actuellement pour les retirer, bien qu'il n'y ait pas encore assez de signatures pour que le conseil municipal en discute, a déclaré le maire.

Les résidents russes auxquels Reuters a parlé ont déclaré qu'ils se sentaient toujours aussi bienvenus qu'avant l'invasion.

"Je n'ai eu aucun problème, personne n'est venu me voir pour me dire 'hé, vous êtes russe'", a déclaré le soudeur Gleb Karionov, 43 ans, pendant une pause dans son service au chantier naval de Kimek.

De même, une réfugiée ukrainienne arrivée à Kirkenes en avril a déclaré que les Russes qu'elle avait rencontrés avaient été "très gentils" avec elle.

"Ils ne sont pas agressifs. Et nous essayons de ne pas parler de politique et de questions aussi provocantes", a déclaré Katerina Bezruk, 27 ans, une enseignante qui a fui la région orientale de Louhansk avec sa fille de deux ans, Arena, et qui vit désormais avec sa tante.

Certains trouvent un nouveau sens à leur travail. Evgeny Goman, un directeur de théâtre originaire de Mourmansk qui vit à Kirkenes depuis janvier, travaille avec des artistes russes en exil pour présenter différentes voix de la Russie, loin de l'officialité militariste.

"Avec le début de la guerre, nous avons vraiment compris pourquoi nous faisons de l'art... pourquoi c'est un instrument puissant", a déclaré cet homme de 42 ans à la galerie d'art qui abrite un collectif régional de conservateurs et d'artistes, Girls on the Bridge.

COUP DE POUCE ÉCONOMIQUE

Au chantier naval de Kimek, qui a tiré l'an dernier 70 % de ses revenus de l'armement de navires russes, le PDG Greger Mannsverk s'inquiète de restructurer l'entreprise sans perdre ses 80 employés au profit d'autres employeurs, dont 15 Russes.

Alors que la Norvège, pays non membre de l'UE, a appliqué la plupart des sanctions internationales, elle n'a pas fermé ses ports aux navires de pêche russes, une bouée de sauvetage pour les ports de la Norvège arctique comme Kirkenes.

Mannsverk aurait licencié la moitié du personnel du chantier naval si la Norvège avait appliqué cette sanction particulière, a-t-il déclaré. L'installation de Kimek à Mourmansk continue de fonctionner, indépendamment de l'installation principale de Kirkenes.

"Je me prépare à un avenir où les clients russes ne seront pas les plus importants. Le pourcentage est aujourd'hui de 70 %, il devrait peut-être être de 20 %", a-t-il déclaré dans le chantier caverneux où un chalutier russe était en cours de préparation.

La coopération transfrontalière reprendra-t-elle parfois de plus belle à l'avenir ? Le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Stoere a bon espoir que oui.

"Il y aura un jour après, je ne sais pas quand", a-t-il déclaré lors d'une visite de la ville. "Je pense que l'esprit des personnes vivant dans cette municipalité est que les frontières doivent être respectées, mais qu'il doit aussi y avoir des contacts. Nous devons vivre avec ça."