À la frontière entre la Colombie et le Venezuela, une relance du commerce est attendue avec impatience

Pour les habitants des deux côtés de la frontière, cela ne peut pas arriver assez vite.

"Il est extrêmement important et peut-être vital pour notre entreprise que cette frontière soit ouverte", a déclaré à Reuters Carolina Moros, copropriétaire d'une entreprise de détergents biodégradables dans la ville frontalière colombienne de Cucuta.

Son entreprise, dont elle est copropriétaire avec un autre Colombien et deux Vénézuéliens, a vu le nombre de ses employés passer de 23 à seulement deux au cours de l'année dernière, après que les difficultés économiques les aient contraints à licencier des travailleurs.

Petro, qui sera le premier président de gauche de Colombie après son entrée en fonction en août, s'est engagé à rouvrir complètement la frontière avec le Venezuela dans le cadre d'un dégel des relations diplomatiques. Le calendrier de cette réouverture n'est pas clair.

Si les gens peuvent actuellement traverser à pied, les véhicules ne peuvent plus transiter légalement depuis 2015. L'ouverture complète de la frontière lancera une bouée de sauvetage économique aux entreprises des deux côtés, ont déclaré à Reuters des propriétaires et des dirigeants d'entreprises en Colombie et au Venezuela.

Au Venezuela, les usines produisant des textiles, des chaussures et des articles en cuir, ainsi que les boulangeries, entre autres entreprises, ont besoin de matières premières qui ne sont pas disponibles sur le territoire national.

Certains propriétaires d'entreprises achètent des fournitures en contrebande depuis la Colombie, ce qui augmente les coûts et les met en contact avec des gangs criminels.

En face de Cucuta, du côté vénézuélien de la frontière, à San Antonio, le propriétaire d'une blanchisserie, Luis Arias, espère à nouveau pouvoir compter sur l'acquisition légale des détergents et des produits chimiques dont il a besoin.

"L'espoir est que nous puissions réactiver la frontière avec l'aide des deux gouvernements", a-t-il déclaré.

LONG PROCESSUS

Le commerce entre les deux pays a dépassé les 7 milliards de dollars en 2008, mais a fortement chuté après que le président vénézuélien de l'époque, Hugo Chavez, ait gelé les investissements pour protester contre un accord militaire entre la Colombie et les États-Unis.

Le commerce transfrontalier n'a représenté que 142 millions de dollars entre janvier et avril de cette année.

Le redémarrage du commerce prendra du temps, selon les analystes et les propriétaires d'entreprises, car il faut établir des règles et rétablir la confiance.

"Il ne sera pas facile pour les entrepreneurs d'investir sur le marché vénézuélien tant qu'ils ne seront pas sûrs de pouvoir faire un retour sur investissement", a déclaré Mauricio Santamaria, directeur du groupe de réflexion économique ANIF.

Par exemple, les paiements seront d'abord exigés à l'avance, a déclaré Noralba Perez, directrice commerciale de l'entreprise de céramique Tejar de Pescadero, qui réalisait 30 % de ses ventes au Venezuela avant la fermeture de la frontière.

Du personnel diplomatique devra être nommé pour relancer les traités et rétablir les normes, a déclaré David Silva, un représentant de l'agence de développement économique de l'État de Tachira au Venezuela.

Victor Mendez, directeur de la Chambre colombo-vénézuélienne à Cucuta (est), a néanmoins estimé que la réouverture de la frontière pourrait générer 120 000 emplois en un an.

Cela pourrait être une aubaine pour l'économie - et pour les propriétaires de petites entreprises comme Moros.

"Si nous pouvons rebondir avec de nouveaux clients et acheminer nos marchandises, ce qui nous permet de créer des emplois, nous contribuerons à faire baisser les niveaux élevés de travail informel dans notre ville", a-t-elle déclaré.