À la merci de comités résidentiels zélés, les habitants de Shanghai enfermés dans leur maison sont frustrés.

"Mon mari a enfilé la combinaison hazmat et est allé chercher nos courses au supermarché parce que notre immeuble était techniquement une zone de précaution, dit-elle. "Selon la loi, nous devrions pouvoir sortir".

Mais après son retour, le couple a reçu la visite d'un membre du comité de quartier de leur immeuble et de deux policiers qui leur ont dit de rester chez eux.

"Écoutez le comité de quartier car c'est lui qui sait le mieux", a déclaré Liu citant l'un des policiers.

Connus en chinois sous le nom de "juweihui", les comités résidentiels - composés de volontaires qui reçoivent une allocation quotidienne - ont été mis à contribution pendant la pandémie, aidant les autorités à effectuer des tests de masse, livrant de la nourriture aux personnes dans le besoin et contribuant à faire respecter les mesures draconiennes de confinement.

Mais alors que les contrôles de Shanghai entrent dans leur sixième semaine, de nombreux juweihui de la ville sont désormais la cible du mécontentement public, les habitants les accusant d'être trop prudents et d'outrepasser les mesures arbitraires et contraignantes.

Les directives actuelles de Shanghai stipulent que les résidents peuvent quitter leur "zone" si cette zone a été classée comme "précautionneuse", mais ne définissent pas la zone.

Les règles stipulent également que les résidents ne doivent sortir que pour une "activité appropriée", mais ce qu'ils sont précisément autorisés à faire dépend de la latitude du juweihui. Bien que les données du gouvernement de Shanghai montrent que plus de 70 % des résidents de la ville se trouvent désormais dans des zones de précaution, dans la pratique, de nombreuses personnes n'ont pas été autorisées à dépasser les portes de leur enceinte.

Les résidents se plaignent également que les comités sont réticents à divulguer exactement ce qui est autorisé et changent souvent les règles sur un coup de tête.

"Le juweihui a beaucoup de pouvoir dans l'interprétation des politiques de la ville, donc j'ai vu beaucoup d'inégalités sur le terrain", a déclaré Yifei Li, sociologue et professeur adjoint à NYU-Shanghai, qui a passé le dernier mois sous confinement.

"Mais ce qui me frustre le plus, c'est quand ils changent sans cesse leurs règles sur ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas", a-t-il ajouté. "Cela ne fait qu'ajouter tellement d'imprévisibilité à ce qui est déjà une situation précaire".

Interrogé par Reuters sur l'application inégale des règles par les juweihui, le gouvernement de Shanghai a refusé de commenter. Il a toutefois déclaré, dans un message publié le 12 avril sur son compte de média social Wechat, que chaque district avait le pouvoir d'appliquer des restrictions plus strictes en fonction des circonstances.

CHAPERONNÉS DANS LES MAGASINS

De leur côté, les membres des comités résidentiels ont également été poussés à leurs limites par le lockdown. Certains directeurs de comité ont même été démis de leurs fonctions après avoir été nommés par le gouvernement de Shanghai pour ne pas avoir assumé la responsabilité de la prévention du COVID.

"Cela a été très difficile", a déclaré un volontaire juweihui dans un grand complexe du centre de Shanghai qui a refusé d'être identifié. "Nous ne nous attendions pas non plus à ce que le confinement dure aussi longtemps".

Les comités résidentiels sont chargés d'assurer la médiation entre la population et le gouvernement de leur district - un rôle inscrit dans la loi en 1989, alors que le Parti communiste au pouvoir cherchait à étendre son influence après des troubles généralisés.

Bien que la loi les définisse comme "autonomes", elle stipule que les comités sont responsables de la mise en œuvre de la politique de l'État et de la diffusion de la propagande de l'État. La loi stipule également qu'ils "ne doivent pas donner d'ordres par la force" - une clause qui, selon certains résidents, signifie qu'ils n'ont aucune autorité légale pour confiner les gens dans leurs maisons.

En attendant, la frustration grandit.

Dans un complexe du centre de Shanghai, les résidents ont raconté à Reuters qu'une bénévole du comité avait déclaré qu'elle ne pouvait pas leur accorder la permission de quitter leurs appartements, même s'ils avaient été exempts de COVID tout au long de l'épidémie.

Un autre groupe vivant dans le district de Pudong, à l'est de Shanghai, a été autorisé à se rendre dans un supermarché situé de l'autre côté de la rue, mais a été escorté par le chef de son comité résidentiel et ramené chez lui 45 minutes plus tard, un geste qu'un résident a décrit avec dérision comme une "sortie scolaire".

Les juweihui "pensent clairement qu'ils nous rendent un grand service en limitant notre liberté", a déclaré Li de NYU-Shanghai.