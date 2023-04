À la plus grande foire commerciale de Chine, les exportateurs s'inquiètent de l'économie mondiale

Les exportateurs chinois qui exposent leurs produits à la plus grande foire commerciale du pays ont déclaré que la faiblesse de l'économie mondiale nuisait à leurs entreprises, et que nombre d'entre eux gelaient leurs investissements et que certains réduisaient leurs coûts de main-d'œuvre en conséquence.

L'ambiance morose qui règne à la foire de Canton, dans la ville méridionale de Guangzhou, suggère que le bond inattendu des exportations chinoises en mars pourrait être dû au fait que les exportateurs rattrapent les commandes retardées l'année dernière par les restrictions imposées par le COVID, plutôt qu'à un regain de vigueur de l'économie. La première grande manifestation commerciale depuis que la Chine a brusquement baissé les restrictions COVID et rouvert ses frontières intervient alors que la forte hausse des coûts d'emprunt aux États-Unis et en Europe pèse sur la demande de produits fabriqués en Chine. Kris Lin, représentant du producteur d'ampoules de Noël Taizhou Hangjie Lamps, a déclaré que les commandes de cette année étaient jusqu'à présent inférieures de 30 % à celles de l'année dernière. "Les difficultés de l'année dernière provenaient de la logistique et des disruptifs de production, mais le gouvernement local a aidé à résoudre les problèmes. Il s'agit d'un problème interne. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des problèmes externes. Nous ne pouvons pas les résoudre", a déclaré M. Lin. "Cette année sera la plus difficile pour nous", a-t-il ajouté, la hausse des coûts de l'électricité due à la guerre en Ukraine réduisant encore davantage la demande de décorations. M. Lin a déclaré que l'entreprise ne pouvait pas se permettre de vendre à des prix inférieurs, mais qu'elle pourrait chercher à réduire ses coûts de main-d'œuvre. L'entreprise fait appel à des travailleurs contractuels qui sont libérés en septembre ou en octobre, après la livraison des commandes de Noël. "Si les commandes sont faibles cette année, je libérerai mes travailleurs plus tôt. Huang Qinqin, directeur des ventes chez Zhong Shan Shi Limaton Electronics, un fabricant de ventilateurs d'extraction, a des idées similaires sur la réduction des coûts après que les commandes ont diminué de moitié au cours du premier trimestre. "Dans notre usine, les ouvriers travaillent quand il y a des commandes", explique M. Huang. Auparavant, cela signifiait faire des heures supplémentaires même les week-ends, mais il est plus courant cette année que les travailleurs prennent leurs week-ends, a-t-elle ajouté. Un fabricant d'appareils de rasage de la ville de Ningbo, dans l'est du pays, qui a demandé à rester anonyme pour dévoiler ses projets futurs, a déclaré que l'entreprise avait déjà licencié des travailleurs et qu'elle baisserait ses prix dans les mois à venir si les commandes ne s'amélioraient pas. La détérioration des perspectives pour les travailleurs de l'industrie manufacturière suscitera des inquiétudes chez les décideurs politiques, qui visent à créer 12 millions d'emplois en Chine cette année, contre 11 millions l'année dernière. Des dizaines de fournisseurs chinois ont déclaré à Reuters qu'ils n'avaient pas l'intention de consacrer beaucoup d'argent à l'amélioration des lignes de production cette année, compte tenu de la faiblesse de la demande. "Nous n'avons pas l'intention d'augmenter nos investissements", a déclaré Luna Hou, représentant commercial chez Topgrill, qui fabrique des grils d'extérieur et a réduit ses prix de 5 % pour attirer les acheteurs. Vicky Chen, responsable du commerce extérieur chez le fabricant de prises électriques Qinjia Electric, a déclaré qu'elle ne s'attendait pas à une forte augmentation des ventes lors de la foire, qui se tient jusqu'au 5 mai. "L'économie mondiale dans son ensemble se porte mal en ce moment, et le salon n'y changera rien.