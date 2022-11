A la recherche d'un candidat de compromis, le politicien libanais Bassil laisse la porte entrouverte à une candidature à la présidence.

Le Liban n'a eu ni chef d'État ni cabinet pleinement habilité depuis que le mandat de Michel Aoun en tant que président a pris fin le 31 octobre - un vide sans précédent, même selon les normes d'un pays qui a connu peu de stabilité depuis son indépendance.

Ce vide marque une nouvelle phase dans la crise qui frappe le Liban depuis l'effondrement de son système financier en 2019, appauvrissant une grande partie de la population, paralysant les banques et alimentant la plus grande vague d'émigration depuis la guerre civile de 1975-1990.

Le poste présidentiel est réservé aux chrétiens, mais une partie de l'impasse reflète les rivalités au sein de la communauté ainsi que les équilibres politiques et religieux cruciaux dans le pays.

"Je suis à la tête du plus grand bloc parlementaire et c'est mon droit le plus total d'être le candidat et de me promouvoir mais je vois que l'existence du Liban est bien plus importante que cela et c'est maintenant l'existence du Liban qui est en jeu", a déclaré Bassil, un chrétien maronite, qui est l'un des hommes politiques les plus influents du Liban, dans une interview à Reuters.

"J'ai pris la décision de ne pas me présenter afin d'éviter la vacance du poste et de faciliter le processus visant à assurer un bon profil avec de grandes chances de succès. Je n'ai pas fait cela pour avoir le poste vacant et une mauvaise personne pour combler le vide", a-t-il déclaré.

"Je n'accepterai pas d'avoir un mauvais président et dans ce cas, bien sûr, je me présenterais."

Bassil est le chef du FPM, fondé par le sortant Aoun, son beau-père, et il a été sanctionné par les États-Unis en 2020 pour corruption présumée et soutien matériel au Hezbollah. Il nie ces accusations.

Avec des politiciens ne montrant aucun compromis dans une lutte pour le pouvoir de l'État, certaines sources politiques et analystes disent qu'un compromis sur la présidence pourrait exiger le type de médiation étrangère qui a sauvé le Liban de telles impasses auparavant.

M. Bassil a déclaré qu'il était à Paris dans le cadre d'un effort plus large visant à créer un cadre qui pourrait être convenu au niveau national et international et qui faciliterait le processus permettant au nouveau président de faire passer des réformes économiques cruciales sans les blocages répétés du passé.

La France a été le fer de lance des efforts internationaux pour sauver le Liban de sa crise la plus profonde depuis la guerre civile, mais en vain.

M. Bassil, qui a été applaudi pour avoir joué un rôle dans les coulisses des négociations menées sous l'égide des États-Unis pour délimiter la frontière maritime du Liban avec Israël en assurant la liaison avec le Hezbollah, a déclaré qu'il espérait qu'une percée sur la présidence pourrait être réalisée d'ici la fin de l'année, mais que même cela était "dangereux" en termes de délais.

"Franchement, si ce que nous essayons de faire ne réussit pas, je ne vois aucune chance dans un avenir proche et la vacance pourrait durer longtemps", a-t-il déclaré. "C'est pourquoi le pays ne peut pas accepter cela et vivre avec, nous devons donc réussir à trouver une solution."