À la veille d'un sommet du G20 tendu, Biden et Xi se rencontrent pour des entretiens

Les deux dirigeants devraient discuter de Taïwan, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et des ambitions nucléaires de la Corée du Nord, autant de questions qui planent sur le G20 qui s'ouvre mardi sans la présence du président russe Vladimir Poutine.

Le ministre des affaires étrangères, Sergei Lavrov, représentera le président russe au sommet du G20 - le premier depuis que la Russie a envahi l'Ukraine en février - après que le Kremlin ait déclaré que Poutine était trop occupé pour y assister.

À la veille de sa rencontre avec Xi, M. Biden a déclaré aux dirigeants asiatiques réunis au Cambodge que les lignes de communication entre les États-Unis et la Chine resteraient ouvertes afin d'éviter tout conflit, des discussions difficiles étant presque certaines dans les jours à venir.

Les États-Unis " rivaliseront vigoureusement " avec Pékin tout en " veillant à ce que la concurrence ne dévie pas en conflit ", a déclaré M. Biden, soulignant l'importance de la paix dans le détroit de Taïwan lors d'un discours prononcé au sommet de l'Asie de l'Est au Cambodge. Il est arrivé à Bali dans la nuit de dimanche à lundi.

Les relations entre les superpuissances sont au plus bas depuis des décennies, marquées par des tensions croissantes ces dernières années sur une foule de questions allant de Hong Kong et Taïwan à la mer de Chine méridionale, en passant par les pratiques commerciales coercitives et les restrictions américaines sur la technologie chinoise.

Les tensions ont encore augmenté après le voyage en août de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan, l'île démocratique autonome que Pékin revendique comme son territoire. Cette visite a rendu furieuse la Chine, qui a ensuite lancé des exercices militaires près de Taïwan.

En septembre, M. Biden a déclaré que les forces américaines défendraient Taïwan en cas d'invasion chinoise, sa déclaration la plus explicite sur la question à ce jour, ce qui a suscité une autre réaction de colère de la part de Pékin.

Biden et Xi, qui ont eu cinq appels téléphoniques ou vidéo depuis que Biden est devenu président en janvier 2021, se sont rencontrés en personne pour la dernière fois pendant l'administration Obama, lorsque Biden était vice-président.

Il est peu probable que la réunion de lundi produise une déclaration commune, a déclaré la Maison Blanche, mais elle pourrait contribuer à stabiliser les relations.

Les deux dirigeants assisteront à l'ouverture du sommet du G20 à Bali mardi.

Dimanche, M. Lavrov a déclaré que l'Occident "militarisait" l'Asie du Sud-Est dans le but de contenir les intérêts russes et chinois, préparant ainsi le terrain pour une nouvelle confrontation avec les dirigeants occidentaux lors du G20.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak devrait rencontrer M. Lavrov lors du sommet, a déclaré un porte-parole de Downing Street dans un communiqué. Il est également susceptible de tenir une réunion bilatérale avec M. Biden.

Le bloc du G20, qui comprend un large éventail de pays allant du Brésil à l'Inde et à l'Allemagne, représente plus de 80 % du produit intérieur brut (PIB) du monde et 60 % de sa population.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese devrait se joindre au président indonésien Joko Widodo pour prendre la parole lors d'un forum d'affaires B20 parallèle qui se tiendra lundi avant le sommet du G20. Le milliardaire Elon Musk devrait se joindre virtuellement à l'une des sessions.