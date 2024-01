Les entreprises et les gouvernements ne parviennent pas à gérer et à réglementer correctement les nouvelles technologies. C'est ce qui ressort d'une enquête menée auprès de la population à la veille de la réunion annuelle du Forum économique mondial, qui se tient cette semaine.

L'enquête Edelman, publiée alors que la réunion du WEF s'apprête à débuter sur le thème "Reconstruire la confiance", révèle que 39 % des personnes interrogées, auxquelles on a demandé si elles faisaient confiance aux entreprises et aux ONG pour introduire des innovations et aux gouvernements pour les réglementer, ont répondu que la gestion de ces technologies était médiocre. Seulement 22 % ont répondu que c'était bien géré.

Néanmoins, les entreprises sont la catégorie à laquelle on fait le plus confiance pour intégrer l'innovation dans la société, devant les ONG, les gouvernements et les médias.

C'est aux États-Unis que la méfiance à l'égard de la gestion de l'innovation est la plus forte parmi les pays étudiés par le cabinet de relations publiques : 56 % des personnes interrogées estiment que l'innovation est mal gérée, contre 14 % qui pensent qu'elle est bien gérée. L'enquête a été menée auprès de 32 000 personnes dans 28 pays au cours du mois de novembre.

Selon le rapport, parmi les exemples de rejet de la technologie, on peut citer l'abandon par Pékin du vaccin COVID en juillet 2022 à la suite de réactions en ligne, les positions des Républicains américains contre les véhicules électriques et la bataille des scénaristes d'Hollywood contre l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'écriture des scénarios.

La résistance à l'innovation est politique, selon l'enquête, avec une plus grande résistance chez les personnes politiquement à droite, en particulier aux États-Unis, en Australie, en Allemagne et au Canada.

L'enquête a révélé que les entreprises étaient les plus fiables pour introduire des innovations dans la société, plus que les organisations non gouvernementales, les gouvernements et les médias.

"L'innovation s'accélère et devrait être un facteur de croissance, mais elle sera freinée si les entreprises n'accordent pas autant d'attention à l'acceptation qu'à la recherche et au développement", a déclaré Richard Edelman, PDG d'Edelman, dans un communiqué,

Le rapport révèle également que la Grande-Bretagne se situe au bas de l'échelle du baromètre de confiance d'Edelman, qui donne un pourcentage moyen de confiance dans les ONG, les entreprises, le gouvernement et les médias, avec un score de 39 %. (Reportage de Megan Davies ; Rédaction d'Alexander Smith)