À la veille de l'ouverture de chalets, Allstate rappelle aux Québécois qu'il faut être prudent dans l'eau

MONTRÉAL, 14 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le printemps est bien amorcé et de nombreux Québécois, contraints de ne pouvoir voyager en raison des restrictions COVID-19, ont déjà fait des plans pour profiter du beau temps à venir au chalet. Selon un nouveau sondage Léger, réalisé pour le compte d’Allstate du Canada, compagnie d'assurance (« Allstate »), près du quart des répondants québécois (22 %) affirment qu'ils passeront du temps dans un chalet. De ce nombre, la moitié (48 %) le fera soit en tant que nouveau propriétaire, soit en tant que locataire, dans un lieu qui ne leur est pas familier.



« Les clients d'Allstate au Canada ont souscrit davantage à des polices pour les bateaux et les propriétés récréatives en 2020, comparativement à 2019. Il y a également eu une augmentation des clients d'Allstate au Québec qui ont ajouté un avenant pour la piscine à leur police d'assurance habitation en 2020, par rapport à 2019 », affirme Carmine Venditti, directeur d’agence pour Allstate, Montréal-Est. « Cela pourrait signifier que cette année, plus de gens prévoient passer plus de temps sur ou autour de l'eau. Il est donc important de rappeler aux personnes de tous âges d'adopter des comportements sécuritaires et de porter un gilet de sauvetage, même si elles savent nager.

Données relatives aux noyades

Un rapport de 2020 de la division québécoise de la Société de sauvetage a révélé que 80 des 95 noyades (84 %) sont survenues sur des plans d’eau naturels, l’an dernier, et que l'âge moyen des victimes était de 39 ans. Parmi ces événements tragiques, 31 (40 %) impliquaient une embarcation.

Il est important de noter que l'un des principaux facteurs de risque de noyade impliquant une embarcation est de ne pas porter de gilet de sauvetage. En effet, selon un rapport de la Société de sauvetage, 81 % des victimes de noyade ne portaient pas de gilet et 5 % le portaient incorrectement. Parmi celles qui n’en portaient pas, 34 % en avaient à bord mais n’ont pas pu l’enfiler.

Par ailleurs, dans le sondage Allstate Léger, seulement 42 % des répondants âgés de 18 à 34 ans ont affirmé qu'ils portaient toujours un gilet de sauvetage lorsqu'ils étaient sur une embarcation.

Chez les enfants, 85 % des noyades ont eu lieu alors que l'enfant était sans surveillance. Il en va de même pour les personnes âgées de 65 ans et plus, où 85 % des noyades sont survenues alors que la personne était seule dans l'eau.

« Les rapports d'enquête des coroners révèlent que les noyades sont presque toujours évitables », rappelle Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage, division du Québec. « La baignade, la navigation de plaisance, le ski ou la planche nautiques et les autres activités aquatiques sont censés être amusants. Prendre les précautions nécessaires, comme assurer une surveillance constante des personnes qui nagent dans l'eau et porter une veste de flottaison, peut faire toute la différence entre avoir de bons souvenirs de son séjour au chalet ou vivre une expérience traumatisante. Ces chiffres montrent que la sécurité aquatique devrait être une priorité absolue pour les Québécois qui passeront leurs vacances au bord de l'eau. »

Vous trouverez plus d’informations en matière de sécurité aquatique de la Société de sauvetage, division du Québec, à l'adresse www.societedesauvetage.org, ainsi que des consignes de sécurité pour les piscines à www.baignadeparfaite.com. Visitez également le blogue d'Allstate Assurance à www.conseilsduquotidien.ca pour obtenir des conseils sur la façon de profiter des plaisirs de l'eau en toute sécurité.

À propos du sondage Léger

Le sondage a été réalisé par Léger du 1er au 4 avril 2021 auprès d'un échantillon représentatif de 1 522 Canadiens âgés de 18 ans et plus, pouvant s'exprimer en français ou en anglais. Parmi l'échantillon national, 357 répondants provenaient du Québec. Les résultats ont été pondérés en fonction du sexe, de l'âge, de la langue maternelle, de la région, de l'éducation et de la présence d'enfants dans le ménage afin d'assurer un échantillon représentatif de la population canadienne. À titre indicatif, un échantillon probabiliste de 1 522 répondants aurait une marge d'erreur de +/-2,5 % 19 fois sur 20.

À propos de la Société de sauvetage, division du Québec

La Société de sauvetage, division du Québec, est un organisme à but non lucratif dont la mission est de favoriser les interactions sécuritaires avec l'eau afin de prévenir les noyades et autres traumatismes. La Société de sauvetage, division du Québec, est appuyée par le Gouvernement du Québec, Éduc’alcool, Aquam, la Régie du bâtiment du Québec et Placements Sports. Pour plus d’information, consultez le site societedesauvetage.org.

À propos d’Allstate, compagnie d’assurance du Canada

Chef de file dans le domaine des assurances auto et habitation, Allstate du Canada, compagnie d’assurance, fournit à ses clients des produits et services de prévention et de protection adaptés à chaque étape de la vie. Au service des Canadiens depuis 1953, l’entreprise met tout en œuvre pour que non seulement ses clients, mais aussi ses employés soient en bonnes mainsMD, comme en fait foi sa présence au palmarès des Employeurs de choix au Canada pour une neuvième année de suite. Allstate s'engage à faire une différence positive dans les communautés dans lesquelles elle opère par le biais de partenariats avec des organisations caritatives, de dons des employés et de bénévolat. Consultez le site www.allstate.ca pour en savoir plus. Pour des conseils en matière de sécurité, visitez le blogue.allstate.ca.

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec :

Benoit Girard

Capital-Image, pour Allstate du Canada

514-824-0605

bgirard@capital-image.com