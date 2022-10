À la veille de la prochaine hausse des taux, le président de la Fed, M. Powell, est exhorté à protéger les emplois.

"C'est votre travail de combattre l'inflation, mais en même temps, vous ne devez pas perdre de vue votre responsabilité de veiller à ce que nous ayons le plein emploi", a déclaré M. Brown dans la lettre, également adressée au Conseil des gouverneurs de la Fed et rendue publique par le bureau de M. Brown. "Nous devons éviter que nos avancées à court terme et la solidité de notre marché du travail ne soient submergés par les conséquences d'actions monétaires agressives visant à réduire l'inflation, surtout lorsque les actions de la Fed ne s'attaquent pas à ses principaux moteurs."

On s'attend à ce que les décideurs de la Fed procèdent à une quatrième hausse consécutive des taux d'intérêt lorsqu'ils se réuniront la semaine prochaine, portant le taux directeur à 3,75 %-4 % dans le cadre de ce qui a été la plus forte série de hausses de taux depuis environ 40 ans.

La lettre de M. Brown ne demandait pas explicitement à M. Powell ou à la Fed de ralentir ou d'arrêter les hausses de taux, bien qu'elle exhortait à une "prudence continue" à la lumière du resserrement synchronisé de la politique monétaire par les banques centrales du monde entier et de la guerre de la Russie en Ukraine, entre autres facteurs posant la "réelle possibilité d'aggraver la situation économique mondiale".

Pour sa part, M. Powell a fait un clin d'œil à ces risques et à la probabilité que l'augmentation des coûts d'emprunt entraîne une hausse du chômage, qui se situe actuellement à un niveau historiquement bas de 3,5 %.

Mais il a également fait valoir que la maîtrise de l'inflation - qui est plus de trois fois supérieure à l'objectif de 2 % de la Fed - est le seul moyen de garantir la solidité du marché du travail à long terme.

La lettre de M. Brown à M. Powell survient alors que ses collègues démocrates se battent dans tout le pays pour conserver leur très mince majorité au Sénat, avec une course particulièrement suivie dans l'Ohio, l'État d'origine de M. Brown. Les élections ont lieu une semaine après la réunion de la Fed.

Les républicains accusent l'aide à la pandémie et d'autres politiques des démocrates d'être à l'origine de l'inflation élevée et affirment qu'ils feront un meilleur travail avec l'économie ; les démocrates ont imputé la hausse des prix aux sociétés cupides et aux chaînes d'approvisionnement.

Les décideurs de la Fed affirment que les recherches montrent que l'inflation est alimentée à la fois par une demande élevée et par des contraintes d'approvisionnement, et que, quelle qu'en soit la cause, ils s'engagent à faire ce qu'ils peuvent pour la faire baisser.

Il est peu probable que la lettre de M. Brown les fasse changer d'avis, même si l'on s'attend à ce qu'ils commencent au moins à parler d'un ralentissement des hausses de taux lorsqu'ils se réuniront les 1er et 2 novembre.

Néanmoins, la missive de M. Brown souligne le contexte politique dans lequel opère la Fed, alors que les responsables politiques tentent de rester en dehors de la politique et affirment que leur efficacité même dépend de leur indépendance politique.

"Je vous demande de ne pas oublier votre responsabilité de promouvoir un emploi maximum et que les décisions que vous prendrez lors de la prochaine réunion du FOMC reflètent votre engagement envers le double mandat", a écrit M. Brown.