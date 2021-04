A la veille des élections, le Pérou enregistre un nombre record de décès dus au COVID-19

LIMA, 10 avril (Reuters) - À la veille de la tenue des élections présidentielles et législatives, le Pérou a enregistré samedi un deuxième record quotidien de décès dus à la pandémie de coronavirus qui sévit à nouveau dans le pays.

Le ministère de la santé a déclaré que 384 décès avaient été enregistrés, portant le nombre total de morts à 54.669, alors que les travailleurs de la santé luttent contre la pénurie d'oxygène médical et la saturation des hôpitaux, et que le gouvernement s'efforce d'assurer un approvisionnement suffisant en vaccins. Mercredi, le Pérou a enregistré son premier record de morts - 314 - le pire depuis que la pandémie a frappé le pays.

Dimanche, des millions de Péruviens sont appelés à aller voter pour choisir leur prochain président et leurs représentants au Congrès. Le vote est obligatoire, sous peine d'une amende de 25 dollars. Le nombre de bureaux de vote a été augmenté pour faciliter la distanciation sociale et les électeurs ont été invités à apporter leurs propres stylos et à porter des masques.

La nation andine, qui compte quelque 33 millions d'habitants, a reçu jusqu'à présent un peu plus de 1,5 million de doses de vaccins de Sinopharm et de Pfizer/BioNTech, un chiffre inférieur à celui de ses voisins d'Amérique latine. (Marco Aquino, version française Camille Raynaud)