À lire dans Québec Science, en kiosque aujourd'hui… Le palmarès des découvertes scientifiques de l'année 2020 et un dossier sur le lichen!

MONTRÉAL, 07 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour une 28e année, le magazine Québec Science dévoile les découvertes québécoises les plus renversantes de la dernière année. Les 10 recherches marquantes de 2020 ont été choisies par un jury constitué de journalistes et de chercheurs. Le palmarès comporte des découvertes dans des domaines aussi divers que l’environnement, la biologie synthétique, la paléontologie, l’oncologie, l’informatique quantique, les mathématiques et l’océanographie. Un palmarès qui vous fera découvrir les percées majeures effectuées par des chercheurs québécois en 2020.



VOTEZ POUR VOTRE DÉCOUVERTE PRÉFÉRÉE

Québec Science invite le public à voter pour « Le prix du public Québec Science découverte de l’année 2020 » au www.quebecscience.qc.ca/decouverte2020 d’ici le 8 février prochain.

En couverture du magazine : le lichen ce bel inconnu

Le lichen est partout, à la ville et à la campagne, pourtant peu de gens savent que ce n’est pas une plante – ni qu’il couvre sept pour cent de la planète. Cette forme de vie éclatée a beaucoup à nous apprendre. La journaliste Mélissa Guillemette propose une incursion dans cette forêt des mal-aimés.

Tout cela et bien plus dans le plus récent numéro du magazine Québec Science, en kiosque maintenant.

À propos de Québec Science

Lien privilégié entre le milieu de la recherche et le grand public, Québec Science aborde toutes les questions relatives à la science et à la technologie et pose un regard scientifique sur les grandes questions d'actualité. Il est publié par Vélo Québec Éditions (huit numéros chaque année) et vendu en kiosque au coût de 6,95 $ et par abonnement. Québec Science reçoit un soutien financier du ministère de l’Économie et de l’Innovation, ainsi que de Patrimoine canadien.

Information :

Stéphanie Couillard

Conseillère, relations de presse

Vélo Québec Éditions

514-942-0743

scouillard@velo.qc.ca

Une image associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3a1cca3a-c38c-4a2b-a4e1-038f2ecc5ef8