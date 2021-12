Bourse de Paris : A quelle sauce la Fed croquera-t-elle le marché ?

Les indices boursiers ont à nouveau passé la marche arrière hier. Enfin aux Etats-Unis surtout, parce qu'en Europe, Paris, Londres ou Francfort en sont à quatre séances de glissade à la suite. De petites glissades certes, mais des glissades quand même. Dans le grand souk des justifications a posteriori, on nous a ressorti pêle-mêle les craintes liées aux conséquences économiques du variant Omicron, le marché immobilier chinois ou le grand embouteillage des décisions de banques centrales cette semaine. Si vous avez bien suivi, le rebond de Wall Street vendredi avait été alimenté par des nouvelles rassurantes au niveau d'Omicron et du soutien à l'économie chinoise (donc à l'immobilier). C'est commode, on peut utiliser les justifications dans les deux sens (je bats ma coulpe, je suis parfois adepte de ce genre de suivisme).

Il nous reste donc les banques centrales sur les bras comme explication un peu moins versatile. Pour le coup, le script n'a pas beaucoup varié : les investisseurs se demandent quel sera le niveau de la riposte de la Fed à la problématique de l'inflation et du marché du travail qui s'emballe. Je fais une petite parenthèse pour expliquer en quoi le marché du travail est en surchauffe là-bas, comme on me l'a demandé hier. Les entreprises aux Etats-Unis ont de gros problèmes pour recruter : les demandes d'allocations n'ont jamais été aussi basses depuis un demi-siècle, les PME n'arrivent pas à pourvoir leurs postes les plus compliqués, les offres d'emplois dépassent largement la demande et l'indice de la Fed de Kansas City qui mesure les conditions sur le marché du travail est en feu. Fin de la parenthèse. L'outil FedWatch du CME montre que le marché voit une chance sur trois pour une annonce de relèvement de taux lors de la réunion du 16 mars, et une probabilité de 57% lors de la réunion du 22 mai. La Fed fournira des éléments additionnels mercredi soir. Les colombes espèrent que la contre-attaque de la pandémie va forcer la Fed à adoucir son discours, tandis que les faucons souhaitent que la banque centrale appuie enfin sur la gâchette après avoir laissé filer l'inflation et fait bouillir le marché du travail.

Jeudi, c'est la BCE qui prendra le relais, mais son discours aura nécessairement moins d'impact. Les marchés actions européens resteront toutefois sensibles aux dispositifs transitoires qui seront mis en place par l'équipe de Christine Lagarde pour remplacer d'autres dispositifs transitoires, qui remplaçaient déjà des dispositifs transitoires antérieurs. Au concours de la plus belle fuite en avant, la BCE joue dans la cour des grands. Ou peut-être qu'elle "vit toujours sur une autre planète", comme le suggère un économiste taquin.

En attendant donc l'importante échéance de la banque centrale américaine demain soir, il va falloir prendre son mal en patience avec les actualités disponibles. Dans la catégorie des informations financières majeures récentes, je pense important de vous prévenir que Nike a racheté un fabricant de chaussures virtuelles (ou un fabricant virtuel de chaussures ?) qui s'appelle RTFKT. Je vais encore me faire traiter de vieux par mes jeunes collègues, mais j'avoue qu'avoir écrit cette simple phrase m'amuse beaucoup. Pour une petite dose de cynisme, la journée de lundi était faste pour la banque suisse, puisqu'UBS Group a obtenu en appel une réduction substantielle de son amende pour complicité de fraude fiscale en France et que le Crédit Suisse n'a révélé aucun scandale à ma connaissance. Enfin, dans la catégorie des annonces qui-vont-faire-du bruit-mais-pas-trop, Harley-Davidson va faire coter sa filiale de motos électriques LireWire, en la fusionnant avec un SPAC (en l'occurrence AEA-Bridges Impact) sur la base d'une valorisation de 1,8 Md$. La première Harley silencieuse, commercialisée depuis 2019, devrait être écoulée à 400 exemplaires cette année. Le management espère en vendre 100 000 par an à partir de 2026.

Retour sur terre avec des indicateurs avancés qui sont ce matin très légèrement haussiers en Europe et aux Etats-Unis grâce à des nouvelles rassurantes au niveau d'Omicron et du soutien à l'économie chinoise. En Asie, le rouge est mis un peu partout, en particulier à Hong Kong et dans une moindre mesure à Tokyo. Vendredi, aura lieu la dernière séance de compensation de l'année, dite "journée des quatre sorcières", qui voit arriver les options et les dérivés à leurs échéances mensuelles et trimestrielles. Le CAC40 gagnait 0,3% à 6990 points à l'ouverture.

Les temps forts économiques du jour

Les chiffres de l'emploi britannique (8h00), la production industrielle européenne (11h00) et les prix à la production américains (14h30) sont a programme aujourd'hui.

L'euro recule à 1,1274 USD. L'once d'or est stable à 1785 USD. Le baril de pétrole reflue à 71 USD le WTI et 74,12 USD le Brent. Le rendement de la dette américaine à 10 ans se détend à 1,42%. Le bitcoin reprend un peu de hauteur juste au-dessus de 47 000 USD.

Les principaux changements de recommandations

BAE : J.P. Morgan passe de neutre à souspondérer en visant 555 GBp.

Brembo : Stifel démarre le suivi à l'achat en visant 14,50 EUR.

Britvic : Barclays reprend le suivi à pondération en ligne en visant 980 GBp.

Cint : Jefferies passe de conserver à acheter en visant 160 SEK.

Daimler : Kepler Cheuvreux reste acheteur avec un objectif réduit de 97 à 90 EUR. Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération en ligne en visant 70 EUR.

Daimler Truck : Jefferies démarre le suivi à l'achat en visant 46 EUR.

EMS-Chemie : Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 1100 CHF.

Feintool : Research Partners réduit son objectif de cours de 80 à 70 CHF.

Galp Energia : Jefferies passe de conserver à acheter environ 10 EUR.

Heineken : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 101,50 à 103 EUR.

HelloFresh : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 109 à 114 EUR.

ITM Power : Santander démarre le suivi à l'achat en visant 830 GBp.

MTU Aero Engines : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 220 EUR.

Nordex : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 16 EUR.

Novartis : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 88 à 85 CHF.

Orange : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance en visant 11 EUR.

Orpea : Berenberg passe de conserver à acheter en visant 110 EUR.

Prysmian : Société Générale passe d'acheter à conserver en visant 36 EUR.

Qinetiq : J.P. Morgan passe de neutre à souspondérer en visant 265 GBp.

Rubis : Société Générale démarre le suivi à conserver en visant 25,50 EUR.

Spie : J.P. Morgan reprend le suivi à surperformance environ 27 EUR.

Swiss Life : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 546 à 657 CHF.

Teleperformance : J.P. Morgan reprend le suivi à surperformance en visant 440 EUR.

Umicore : Berenberg passe d'acheter à conserver en visant 38 EUR.

Unicredit : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 16,20 à 19 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Saint-Gobain vend à Wolseley UK trois de ses quatre dernières enseignes de distribution spécialisées en plomberie, chauffage et sanitaire au Royaume-Uni.

Trois syndicats de Renault vont signer l'accord triennal.

EssilorLuxottica retirera GrandVision de la Bourse le 10 janvier 2022.

ArcelorMittal rachète par anticipation pour 395 M$ d'obligations.

EDF Renouvelables fournira à OVH de l’électricité d’origine solaire pour alimenter ses data centers en France.

Vallourec obtient un nouveau contrat OCTG pour le développement du champ de Shenandoah.

Ubisoft annonce le départ de sa directrice d'exploitation des studios Virginie Haas.

Eurazeo investit dans beekman 1802, une marque de beauté "clean".

ID Logistics rachète Colisweb.

Frey lève 102 M€ dans le cadre de son augmentation de capital.

GenOway licencie sa technologie CRISPR/Cas9 à l’agence nationale de financement de la recherche anglaise.

Latécoère procède à l'acquisition de Malaga Aerospace, Defense & Electronics Systems.

Adocia dépose un brevet sur une technologie de délivrance orale de peptides.

Global Bioenergies lève 14,5 M€ via une augmentation de capital réservée et une augmentation de capital ouverte au public.

Predilife retenue par l'UE dans le cadre du programme European innovation council accelerator.

Erytech va présenter des données en congrès.

GenSight Biologics confirme le maintien de l'efficacité et de la tolérance d'une injection bilatérale de Lumevoq après 2 ans.

Eurobio Scientific obtient le marquage CE de son test propriétaire pour le dépistage du Covid-19 et la détection des variants Omicron et Delta.

Theraclion déploie sa plateforme robotique évolutive Sonovein en Europe.

OSE Immuno poursuit son essai de phase II avec OSE-127/S95011 dans la rectocolite hémorragique.

Riber renforce son directoire.

Prismaflex et Moulinvest ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Annonces importantes (et autres)

L'amende d'UBS Group réduite de 4,5 à 1,8 Md€ par la justice française.

Volkswagen va consacrer 59 Mds$ à ses nouveaux véhicules électriques.

Patrick Drahi monte à 18% de BT Group.

Toyota vise 3,5 millions de véhicules électriques vendus par an.

CSL Limited rachète Vifor à 179,25 USD par action, soit environ 167 CHF, dans le cadre d'une offre amicale d'un montant total de 10,9 MdsCHF.

Elon Musk vend 906,5 M$ d'actions Tesla

Rentokil va racheter Terminix pour 6,7 Mds$.

Harley-Davidson va faire entrer séparément en Bourse ses motos électriques.

MGM Resorts va vendre l'hôtel-casino Mirage à Hard Rock pour 1,08 Md$.

Amazon singe à lancer un service de type Instacart en Europe et aux Etats-Unis, selon The Information.

Ocado remporte son bras de fer juridique contre AutoStore.

S&P relève la perspective de la note "BB-" de ThyssenKrupp à stable.

Sika ouvre un site de production de colles et mastics en Inde.

EQT va reprendre son programme de rachat d'actions et son dividende en numéraire.

EnBW prend une participation de 25 % dans l'unité de Verbund spécialisée dans les logiciels de mobilité électronique.

Nike rachète le fabricant de chaussures de sport virtuelles RTKFT.

Principales publications de résultats : Ocado, Colruyt, Ceconomy, OVS…