A suivre aujourd'hui

Neopost a fait état de son activité au titre du troisième trimestre de son exercice 2018 (clos fin octobre). Ainsi, le spécialiste du traitement du courrier a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 265 millions d’euros sur la période, soit une très légère hausse de 0,8% sur un an. Cela correspond à une croissance organique de +0,2%. L’ensemble des activités « Communication & Shipping Solutions » est en croissance organique de +10,7% et représente 31% du chiffre d’affaires total contre 28% un an plus tôt.Les activités " Mail Solutions " sont en baisse organique de -4%, dans la fourchette de décroissance observée au cours des derniers exercices.Les revenus récurrents sont en progression organique de +1,8% grâce à la contribution des nouvelles activités. La part de ces revenus récurrents dans le chiffre d'affaires du groupe progresse et représente 71% du total.Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2018, le chiffre d'affaires atteint 792 millions d'euros, soit une baisse de -3,5% par rapport à la même période de l'exercice 2017. Hors effets de change et de périmètre, le chiffre d'affaires est quasiment stable à -0,2%." Tous ces éléments confortent les indications que nous avons données pour l'ensemble de l'année ", a déclaré Geoffrey Godet, le Directeur Général de Neopost. Pour l'ensemble de l'année 2018, Neopost anticipe une baisse organique de son chiffre d'affaires et table sur une marge opérationnelle courante à plus de 17%.