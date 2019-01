A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Groupe Open a enregistré en 2018 une croissance de 3,2% de son chiffre d’affaires, malgré un quatrième trimestre en deçà de ses attentes (-0,6%). Le chiffre d’affaires annuel de l'entreprise de services numériques s'est donc élevé à 324 millions d’euros, dont 83,8 millions d'euros sur les trois derniers mois. Sur la France, Groupe Open a affiché une croissance annuelle de 2,5%. Le ralentissement du quatrième trimestre s’explique par une baisse du taux d’occupation liée à un taux de turn over en augmentation, conduisant à un effectif productif stable par rapport à décembre 2017.Pour l'année 2018, Groupe Open anticipe toujours des résultats comparables à ceux de 2017.Pour rappel, Groupe Open présentera la révision de son Plan Stratégique à son Conseil d'Administration et sera rendu public et commenté en Mars 2019, lors de la réunion de présentation des résultats annuels (28 Mars 2019).