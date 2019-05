A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le Groupe CANAL+ annonce l’acquisition de M7, l’un des principaux opérateurs indépendants de télévision payante en Europe présent au Benelux et en Europe Centrale. M7 est détenu par Astorg, un des principaux fonds européens de private equity. Cette opération est soumise à l’approbation de la Commission Européenne. Le prix d'acquisition serait légèrement supérieur à 1 milliard d'euros pour un chiffre d'affaires de plus de 400 millions d'euros et une profitabilité relutive pour le Groupe CANAL+ et Vivendi.M7 est présent en Belgique, Pays-Bas, Autriche, République Tchèque, Slovaquie, Hongrie et Roumanie où il compte un total 3 millions d'abonnés, dont 0,8 million à un service antenne.Il constituerait une plateforme de distribution complémentaire pour l'ensemble des contenus produits par le Groupe CANAL+.Chaque année, le Groupe CANAL+ investit plus de 3 milliards d'euros dans la production de contenus. Le Groupe a investi avec succès dans la Création Originale en développant une collection de séries reconnues mondialementVia STUDIOCANAL, il est un acteur majeur dans la production de films et de séries européens avec une présence en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Espagne et en Scandinavie. Il est aussi à la tête de l'un des premiers catalogues de films au monde avec 6000 titres internationaux.