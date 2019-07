Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au mois de juin, Airbus a enregistré 145 commandes et livré 76 appareils. Sur les six premiers mois de l’année, le constructeur aéronautique a reçu 88 commandes nettes et a livré 389 appareils. Dans le même temps, son concurrent américain Boeing a livré seulement 239 appareils.