A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

TechnipFMC a annoncé que son Conseil d’administration a approuvé à l’unanimité son projet de scission en deux sociétés leaders de leurs marchés, indépendantes et cotées en bourse : RemainCo, un fournisseur de services et de technologies entièrement intégré, qui continuera à contribuer au développement énergétique, et SpinCo, un acteur de premier plan dans l’ingénierie et la construction (Engineering & Construction, « E&C »), idéalement positionné pour capitaliser sur la transition énergétique mondiale.Selon le groupe parapétrolier, cette opération devrait permettre aux deux sociétés de se recentrer sur des stratégies différenciées et d'apporter davantage de flexibilité et d'opportunités de croissance.L'opération devrait prendre la forme d'une séparation du segment Onshore/Offshore de TechnipFMC dont le siège sera établi à Paris. La scission devrait être effective au cours du premier semestre de 2020, sous réserve des conditions, consultations et autorisations réglementaires habituelles, date à laquelle toutes les actions de SpinCo seront distribuées à l'ensemble des actionnaires de TechnipFMC.Avec près de 15 000 salariés, SpinCo deviendrait l'un des principaux " pure-players " du secteur E&C (ingénierie et construction). La nouvelle entreprise pourra également s'appuyer sur son statut de leader sur le segment aval (downstream) et exploiter les opportunités de croissance qui s'offriront dans les biocarburants, la chimie verte et les énergies alternatives. La société comprendrait le segment Onshore/Offshore, ainsi que Genesis, un leader en matière de conception et d'ingénierie d'avant-projet. Catherine MacGregor, qui exerce actuellement les fonctions de Présidente de TechnipFMC, New Ventures, sera la Directrice Générale de SpinCo.Avec environ 22 000 salariés, RemainCo serait un fournisseur de services et de technologie entièrement intégré, qui continuera à contribuer au développement énergétique. Doug Pferdehirt, Président-Directeur Général de TechnipFMC, et Maryann Mannen, Executive Vice President et Directrice Financière de TechnipFMC, conserveront leurs fonctions après la scission. RemainCo restera immatriculée au Royaume-Uni avec son siège à Houston. La société sera cotée à la Bourse de New-York (NYSE) et sur Euronext Paris.L'opération devrait être exonérée d'impôt pour certains actionnaires dans les juridictions qui l'autorisent, notamment aux États-Unis.