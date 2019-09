A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Rubis a dévoilé au titre du premier semestre un résultat net, part du groupe, de 160 millions d’euros, en hausse de 24 % et un résultat opérationnel courant de 236 millions d’euros, en augmentation de 17 %. Il a progressé de 14 % à périmètre constant, c’est-à-dire hors KenolKobil et actifs de distribution de GPL rachetés à Repsol au Portugal et intégrés depuis le 1er janvier. Le chiffre d’affaires a progressé de 13 % à 2,73 milliards d’euros. Il a reculé de 5 % à périmètre constant.Le spécialiste de l'aval pétrolier précise que l'intégration de KenolKobil est en marche. Malgré un premier trimestre de consolidation de résultats affectés par un faible niveau des marges aviation et commercial, les perspectives sont bonnes, la nouvelle équipe s'employant à une profonde réorganisation des activités acquises pour les mettre aux standards du groupe (contrôle interne, organisation, gouvernance).S'agissant de ses perspectives, Rubis s'attend à ce que l'activité opérationnelle poursuive sa progression sur le second semestre. Le groupe continue par ailleurs à étudier des projets de développement tant organiques que par acquisitions.