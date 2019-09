A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le chiffre d’affaires consolidé d’Umanis au premier semestre a atteint 107,5 millions d’euros, en progression totale de 8 %. Le spécialiste de la data, du digital et des solutions métiers précise que cette période s’est déroulée dans un contexte de marché moins favorable qu’en 2018, marqué notamment par un durcissement du climat des affaires dans le secteur Banques - Assurances. Cet environnement a pénalisé le taux d’activité du groupe, principalement au niveau du taux d’occupation des ressources situées en Île-de-France.Couplé à l'effet d'inertie au niveau du recrutement, l'effet ciseaux de ces deux phénomènes a pesé directement sur la rentabilité opérationnelle de la société.Ainsi, le résultat opérationnel courant a chuté de 36,7 % à 5,7 millions d'euros. Il représente une marge opérationnelle courante de 5,3 % contre 9 % au 1er semestre 2018.Le résultat net part du groupe semestriel ressort à 3,3 millions d'euros contre 4,7 millions d'euros au premier semestre.Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe ajuste ses objectifs annuels et vise désormais un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 220 millions d'euros (hors nouvelle opération de croissance externe), et une marge opérationnelle courante comprise entre 6 % et 7 %.Parallèlement, le groupe maintient sa volonté de concrétiser de nouvelles acquisitions ciblées dans les prochains mois, toujours sur le positionnement stratégique de la Data et du conseil métier, conformément au plan stratégique Expansion 2022, qui vise à atteindre un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros à horizon 2022, conjugué à une marge opérationnelle courante voisine de 10 %. Avec la mise en place d'un crédit croissance externe de 90 millions d'euros en avril 2019, le groupe dispose des marges de manoeuvre financières suffisantes pour mener à bien cette ambition.