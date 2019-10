A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mediawan a dévoilé au premier semestre, un résultat net ajusté de 15 millions d’euros contre 17,8 millions un an plus tôt. L’Ebitda ressort à 25,9 millions soit un taux de marge de 13,7%. Il était de 30,1 millions au premier semestre 2018. Pour sa part, le chiffre d’affaires atteint 188,7 millions, soit une croissance de +51% (ou +28,6% à périmètre constant). Mediawan a significativement augmenté son volume de production sur la période dans tous les genres, notamment en fiction. Concernant ses perspectives, le groupe affiche sa confiance pour l’ensemble de l’exercice.Mediawan rappelle que son chiffre d'affaires et ses résultats sont liés notamment au nombre et au calendrier de livraison des programmes audiovisuels et des dates d'ouverture de droits. Ces éléments peuvent induire des variations significatives des résultats d'une période à l'autre ; les résultats consolidés semestriels ne sont donc pas représentatifs des futurs résultats annuels.Pour les activités de Mediawan Originals et Mediawan Animation, des volumes importants d'œuvres sont en cours de production. L'incertitude sur la date précise de livraison et la proximité avec la date de clôture de l'exercice 2019 sont susceptible d'influer sur les résultats consolidés.Toutefois, Mediawan précise que la visibilité sur les développements en cours et sur des mandats signés chez Mediawan Rights permettent au groupe de confirmer les indications données précédemment : une croissance organique à moyen terme supérieure à 10%, et un EBITDA en progression.