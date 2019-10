A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sartorius Stedim Biotech s'engage d'acquérir une partie du portefeuille des sciences de la vie de Danaher dans le cadre d'une transaction plus large entre Danaher et Sartorius Group, le principal actionnaire de SSB. Le prix d'achat total est d'environ 750 millions de dollars en espèces, dont environ un quart sera attribuée aux activités acquises par SSB. La répartition finale du prix d'achat sera assujettie au processus de finalisation de l'opération.En 2018, les deux activités proposées pour l'acquisition par SSB ont réalisé un chiffre d'affaires combiné d'environ 70 millions de dollars et réalisé de fortes marges bénéficiaires à deux chiffres. Elles emploient environ 110 personnes dans le monde entier. La transaction proposée devrait être finalisée au cours du premier trimestre de 2020 et est soumise aux conditions suspensives habituelles et à l'acquisition réussie de l'activité GE Biopharma par Danaher.