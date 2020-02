A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

EDF a bondi de 9,68% à 12,86 euros vendredi. L'énergéticien s'est propulsé à la deuxième place de l’indice SBF 120 grâce une performance opérationnelle et un dividende meilleurs que prévu. L’année dernière, l’Ebitda de l’électricien a progressé de 12,1% (+8,4% en organique) à 16,7 milliards d’euros, dépassant le consensus Refinitiv s’élevant à 16,3 milliards d’euros. Il a bénéficié de meilleures conditions de prix en France et au Royaume-Uni, qui ont compensé en partie la baisse de la production nucléaire, et d'une forte performance d'EDF Renouvelables.