A suivre aujourd'hui

TFF a confirmé ses objectifs annuels dans le sillage de la publication de son chiffre d'affaires trimestriel. Au troisième trimestre de son exercice 2019/2020, le fabricant de tonneaux pour le vin et le whisky a réalisé un chiffre d'affaires de 61,2 millions d'euros, en hausse de 4%. A données constantes, il recule de 1,9%. Ce dernier trimestre a été difficile pour le groupe. En effet, au premier semestre, ses ventes avaient grimpé de 2,3% à données constantes. Sur neuf mois, le chiffre d'affaires atteint 217,8 millions, en hausse de 6,6% (+1,1% à données constantes).Les ventes neuf mois du pole Vins ont progressé de 6,4% en publié publié (-0,6% en organique retraité de l'effet change).Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a enregistré une contraction de l'activité en Australie à la suite des événements climatiques du début d'année 2020.A contrario, le volume des affaires en France s'est bien repris au cours du trimestre avec de bons niveaux de ventes en dehors de la zone Bourgogne, pénalisée par le gel et la sécheresse.Ainsi, sur neuf mois, l'activité en Europe, hors France et hémisphère sud, s'inscrit en recul alors que le chiffre d'affaires affiche une légère croissance aux Etats-Unis.Les ventes neuf mois du pôle Alcools sont ressortis à 85,5 millions. Elles progressent de 6,8% en publié et de 3,9% en organique retraité de l'effet change.La division Bourbon a maintenu un rythme de croissance organique à deux chiffres, identique à celui du premier semestre.Les deux derniers sites ouverts de merranderie et de tonnellerie en Virginie sont entrés en phase d'essais dans la perspective d'amorcer la seconde étape du développement de la division Bourbon qui devrait lui permettre de doubler, comme annoncé, son niveau d'activité d'ici 2023.La division Whisky s'inscrit en léger retrait et maintient l'objectif de renouer avec une croissance pérenne, notamment grâce à l'ouverture de son huitième site de production en Ecosse, programmée pour le 4ème trimestre.Conformément à ce qu'il annonçait en janvier, le groupe confirme ses objectifs à court et moyen termes. Il maintient sur l'exercice en cours, l'objectif d'une activité de l'ordre de 285 millions et celui, pour l'horizon 2023, de l'ordre de 350 millions.