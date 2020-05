A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Rubis a réalisé au premier trimestre 2020 un chiffre d'affaires consolidé (intégrant la branche Stockage) de 1,387 milliard d'euros, en hausse de 19%. La branche Rubis Énergie a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 34 % à 1,102 milliard pour des volumes en progression de 25 % et de + 3 % à périmètre constant corrigé des effets Covid-19 affectant l'activité en mars.Rubis Support et Services a généré un chiffre d'affaires de 204 millions, avec des volumes en hausse de 10 % à structure comparable et une hausse significative de sa contribution.Les recettes de Rubis Terminal (intégrant le site d'Anvers à 100 %) se sont maintenues à un haut niveau (45 millions) avec une tendance affirmée à la hausse en raison d'un contango massif générant un vif intérêt des opérateurs pétroliers en fin de période.Hors effets stock négatifs en fin de période, la marge unitaire globale (à périmètre constant) se maintient au haut niveau de 2019.L'effondrement des cotations des produits pétroliers en fin de période sera propice à une reconstitution des marges sur les prochains trimestres, compensant ainsi les effets stock négatifs à court terme, a indiqué le groupe.