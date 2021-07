A suivre aujourd'hui

Au premier semestre, Biosynex a réalisé un chiffre d’affaires de 225 millions d'euros représentant plus de 5 fois l’activité du premier semestre de l’exercice précédent. La tendance s’est accélérée au deuxième trimestre 2021 avec un chiffre d’affaires de 150 millions d'euros contre 75 millions d'euros pour le premier trimestre, représentant un doublement de l’activité en 3 mois. La croissance a été portée notamment par la montée en puissance des tests antigéniques Covid-19 soit sous leur version professionnelle soit en format autotest autorisé par dérogation dans plusieurs pays européens.



Le chiffre d‘affaires généré par les autotests représente 90,8 millions sur la période. En parallèle et comme annoncé, les tests sérologiques SARS-CoV-2 ont généré un chiffre d'affaires significatif suite aux recommandations de ne réaliser qu'une seule vaccination chez les sujets immunisés.



Le spécialiste des tests anticipe dans les prochains trimestres une baisse de la demande sur ses tests SARS-CoV-2 en raison de la montée en puissance de la couverture vaccinale dans les pays développés. A court terme, cette décroissance sera toutefois tempérée par la progression du variant Delta du virus et la demande croissante provenant des pays émergents (en Asie, en Amérique du Sud et en Afrique). Le groupe a entamé depuis quelques mois des actions commerciales sur ces zones géographiques très concurrentielles.



Avec l'extension du Pass sanitaire en Europe qui devrait accroître la demande de tests PCR et antigènes pour les non vaccinés, Biosynex enregistre une recrudescence ponctuelle de la demande des pharmacies et des laboratoires depuis le début du second semestre.



Au vu de la forte augmentation de l'activité en 2021, le groupe confirme son objectif de forte augmentation de ses indicateurs de rentabilité sur la totalité de l'exercice.