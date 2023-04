A suivre aujourd'hui

Spineway totalise sur le premier trimestre 2023 un chiffre d'affaires de 2,4 millions d'euros , dont la croissance de 79% par rapport au 1er trimestre 2022 est principalement liée aux ventes des prothèses discales de Spine Innovations. Le spécialiste des gammes d'implants et instruments chirurgicaux destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale précise que " retraitées de cette contribution ", les ventes du trimestre " demeurent solides " et se maintiennent à leur plus haut niveau (1,4 million d'euros ) en dépit d'un décalage temporaire sur la zone Amérique Latine.



Le chiffre d'affaires Europe qui représente 57% du chiffre d'affaires du Groupe sur le trimestre, s'établit à 1,4 million d'euros et a été multiplié par 3,2 par rapport à la même période de 2022, confortant ainsi la stratégie commerciale annoncée l'an passé. La zone bénéficie de la dynamique des ventes en France où la montée en puissance des gammes Distimp et l'apport des gammes Spine Innovations portent leurs fruits.