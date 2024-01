A suivre aujourd'hui

Spineway, spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale (rachis), a décidé de mettre en œuvre un regroupement des actions composant son capital social, à raison de 1 action nouvelle contre 2 000 anciennes. Compte tenu de la parité d’échange retenue, au résultat du regroupement, le nombre d’actions en circulation sera divisé par 2 000. La valeur nominale de l’action Spineway sera augmentée proportionnellement à la parité de regroupement et passera de 0,002 euro à 4,00 euros.



Ce regroupement a pour objectif de réduire la volatilité du cours de l'action Spineway et de favoriser sa stabilisation et ainsi mieux refléter les perspectives de développement du Groupe.



"Ce regroupement est sans incidence sur le montant du capital social, seule la valeur nominale de l'action et, concomitamment, le nombre d'actions en circulation sont modifiés", explique Spineway.