A suivre aujourd'hui

Le 22 janvier 2024 à 07:57 Partager

Atos, qui a perdu plus de 50% depuis le début de l'année, a vu sa note de crédit être abaissée de 3 crans par S&P Global, de "BB-" à "B-" en raison de la dégradation de sa situation en termes de liquidités. L'agence de notation souligne que ses sources de liquidités disponibles ont encore diminué au second semestre 2023, avec une consommation de trésorerie d'environ 100 millions d'euros. Elle note qu'aucun accord avec les banques n'a été trouvé pour refinancer ses dettes.



Elle ajoute "comprendre" que "la cession prévue de BDS à Airbus, d'une valeur indicative de 1,5 à 1,8 milliard d'euros, prendrait du temps, tout comme la vente potentielle d'autres actifs". Ce qui aurait pour conserver de limiter "la capacité de l'entreprise à utiliser le produit de la vente pour remédier au manque de liquidités à court terme".



L'agence de notation juge qu'Atos est confronté à un risque d'exécution croissant en ce qui concerne la vente de ses activités historiques d'infogérance à Daniel Kretinsky.



La note de crédit a été placée sous "CreditWatch developing", ce qui signifie que S&P pourrait encore l'abaisser, si l'entreprise ne parvenait pas à refinancer sa dette arrivant à échéance. Ce qui signifie également que l'agence de notation pourrait relever la note "si l'entreprise prolongeait avec succès les échéances de sa dette et progressait dans le renforcement de son bilan et de son profil de risque de crédit, par exemple en mettant en œuvre avec diligence et succès le programme de redressement de la direction".