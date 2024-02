A suivre aujourd'hui

Le 12 février 2024 à 08:10 Partager

Le groupe Acheter-Louer.fr, spécialiste des solutions de marketing digital et du data dans l’immobilier et l’habitat, a réalisé sur l’année 2023, un chiffre d’affaires de près de 2,3 millions d'euros, en baisse de 38% par rapport à 2022.Cette baisse est liée à la crise immobilière qui touche tous les acteurs du secteur et pénalise les transactions immobilières.



L'activité digitale, coeur d'activité du groupe, est touchée de plein fouet par le ralentissement des ventes dans l'immobilier (augmentation des taux d'emprunt, durcissement des conditions d'octrois des prêts immobilier, hausses des coûts de construction...). Son chiffre sur le semestre s'établit à 1, 66 million contre 2, 74 millions l'an passé.





L'activité presse du Groupe, qui concerne l'ensemble des publications d'Acheter-Louer.fr (magazines thématiques du Groupe et magazines sous marque blanche pour les réseaux d'agences immobilières), s'élève à 259000 euros contre 332000.





Dans cet environnement difficile, la baisse d'activité pèsera mécaniquement sur les résultats 2023. Le Groupe a d'ores et déjà pris des mesures d'économie et continue à travailler activement sur l'optimisation de ses coûts afin de traverser cette crise sectorielle qui devrait se poursuivre jusqu'en septembre 2024.